DN: «коронавирусную пассивность» шведские политики объяснили отсутствием опыта Второй мировой

Пассивная реакция Швеции на коронавирус, которая повлекла большее количество жертв, чем в соседних скандинавских странах, во многом обуславливается отсутствием у Стокгольма полноценного опыта Второй мировой войны, пишет Dagens Nyheter со ссылкой на слова экс-министров Карла Бильдта и Бьёрна фон Сюдова. По мнению политиков, соседние страны, которых агрессия застала врасплох, пообещали себе, что подобное больше никогда не повторится, в то время как Швеция продолжала действовать согласно прежнему жёсткому курсу.

Швеция отреагировала на пандемию коронавируса не так энергично, как остальные государства, а в результате заражения COVID-19 в этой стране умерло больше людей, чем в остальной Северной Европе. Бывший министр обороны Швеции социал-демократ Бьёрн фон Сюдов и бывший премьер-министр от Умеренной коалиционной партии Карл Бильдт сходятся во мнениях относительно того, почему так произошло. По их словам, подход стран Северной Европы к коронавирусу во многом обуславливается травматическим опытом каждого отдельного государства, пишет Dagens Nyheter.

«С подобной ситуацией мы никогда не сталкивались в современную эпоху. Если бы у нас был такой же опыт, как и у соседей, мы бы, возможно, принимали такие же решения, как они. У них есть больше опыта Второй мировой войны», — отметил Бьёрн фон Сюдов.

Экс-министр напомнил о низком уровне подготовки Финляндии в преддверии Зимней войны с СССР, которая началась 30 ноября 1939 года. То же самое можно сказать и о Дании и Норвегии, которых, несмотря на все предупреждения, нападение нацистской Германии 9 апреля 1940 года застало врасплох.

«Мы самые похожие друг на друга страны, мы похожи практически во всём. Но, возможно, что политическое руководство в Норвегии, Дании и Финляндии сказало себе: «Не допустим, чтобы такое повторилось». Политическое руководство не должно принимать недостаточные меры и вести себя пассивно. Это привело к тому, что они двигались вперёд сообразно своей жёсткой линии», — добавил он.

Карл Бильдт во многом согласен с министром. Его беспокоит то, что скандинавское сотрудничество на данный момент «влачит своё жалкое существование». В его бытность премьер-министром страны Северной Европы советовались друг с другом перед принятием важных решений, однако теперь они скорее действуют самостоятельно.

«Следовательно, существует опасность, что они увидят, что Швеция идёт своей дорогой, посматривая на всех свысока, как это и произошло в реальности. И это нехорошо. В прошлом у нас, как у страны Северной Европы, было меньше кризисов и опыта борьбы с ними. Нам кажется, что проблемы есть во всём мире, но только не в Швеции», — иронизирует Бильдт.

Оба бывших министра полагают, что Швеции стоит работать над углублением сотрудничества в сфере безопасности и оборонительной политики со своими соседями — Финляндией и Норвегией. По их мнению, сотрудничество становится необходимым ввиду того, что обе страны пошли разными путями: Финляндия сохранила свои силы территориальной обороны, в то время как Норвегия вступила в НАТО.

Во времена холодной войны Швеция могла похвастаться всеобъемлющей системой тотальной обороны, накопив запасы топлива, продовольствия и медикаментов. При этом у страны было 7 млн противогазов и респираторов для взрослых, детей и грудничков.

При этом оба политика несут частичную ответственность за опустошение данных запасов, однако теперь сожалеют о таком решении, в частности в области здравоохранения. «У нас были полевые госпитали, и что ещё важнее, кадры для их комплектования. Сейчас мы бы могли призвать подготовленный военный медперсонал», — признал фон Сюдов.

«Не повредило бы, если бы у нас остались какие-нибудь военные этапные госпитали. Однако серьёзные элементы экономической обороны сегодня оказались не столь значимыми», — оговорился Карл Бильдт.

Сам же бывший шведский премьер полгода назад выпустил книгу под названием «Эпоха новой смуты», в которой задаётся вопросом о том, сможет ли Запад сохранить свою свободу через 20—30 лет. По его словам, противоречия между великими державами, национализм, кибер- и торговые войны, авторитарные режимы, а также США при Дональде Трампе способствуют ослаблению мирового сотрудничества.

«Пандемия консолидирует эти тенденции, ведущие к менее стабильному миру. Не думаю, что здесь есть путь назад», — полагает Бильдт.

С января 2017-го по май 2019 года Бьёрн фон Сюдов занимал пост председателя Комиссии по обороне. Данная структура указывала на то, что рост противоречий в мире грозит в том числе и войной в Северной Европе. «Вооружённое нападение на Швецию исключать нельзя. Более масштабный конфликт может начаться с нападения на Швецию», — отмечала комиссия.

Сейчас как Бильд, так и фон Сюдов выражаются куда яснее, чем когда активно занимались политикой, считает Dagens Nyheter. По их мнению, единственная угроза Швеции исходит со стороны России, а помощи можно ждать только от США. «Мы во многом основываемся на вере, что американцы придут», — сообщил Бильдт.

Тем не менее, по его мнению, в случае острого кризиса, основополагающие решения будут приниматься человеком в Овальном кабинете. И вне зависимости от того, кто там будет сидеть, американцев всё больше будет беспокоить Китай, в то время как ресурсы для Европы будут постепенно уменьшаться.

«Швеции вместе с Финляндией нужно иметь вооружённые силы таких размеров, чтобы у России не было заведомого окна возможностей, за исключением ядерного оружия. У нас должны быть обычные подвижные сухопутные армейские соединения, воздушные и военно-морские соединения, а также некая кибероборона», — подчёркивает Бьёрн фон Сюдов.

Фон Сюдов считает «российско-украинскую войну» смесью окопного конфликта в духе Первой мировой и современных кибероперацией. Для того чтобы закрыть самые большие пробелы в обороне шведской территории, Комиссия по обороне предложила создать три действующие армейские бригады и два новых полка.

«Нам нужны универсальные, боеготовые и оперативно действующие соединения, способные выдвинуться куда угодно. Исход кризиса во многом определяется тем, как он начнётся. По опыту можно сказать, что события могут разворачиваться очень быстро, и мы должны уметь действовать соответственно», — подытожил Бильдт.