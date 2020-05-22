Шведские профессора: Швецию постигла «коронавирусная катастрофа» — но власти говорят о стабильности

Во многом из-за мягких мер борьбы против коронавируса Швеция находится в числе мировых лидеров по количеству заражённых, а количество смертей от COVID-19 достигло «катастрофического» уровня, пишут в своей статье для Aftonbladet шесть шведских профессоров и экспертов. Вместе с тем, по их мнению, представители здравоохранения страны говорят о «стабильном положении», которое стабильно только в плане большого количества жертв.

Швеция — это страна Северной Европы с низкой плотностью населения, которую со всех сторон окружают похожие в этом отношении государства. В трёх странах — Швеции, Норвегии и Дании — почти одновременно, 18 марта этого года, начало расти количество смертей от коронавируса. То же самое произошло и в Финляндии неделю спустя, пишут в своей статье для Aftonbladet профессора Бьёрн Ульсен, Бу Лундбек, Фредрик Эльгх, Андерс Альне, доктор Лена Эйнхорн и доцент Маркус Карлссон.

Вместе с тем Швеция избрала иной путь борьбы с COVID-19, отличный от стратегии Финляндии, Норвегии и Дании — а также всего остального мира. Подход заключался в самоизоляции тех, кому нездоровилось, частом мытье рук и соблюдении правил социального дистанцирования. Надевать маску рекомендовали при тесном контакте с инфицированными COVID-19, но в остальных случаях этого делать было не надо.

16 марта Швеция сообщила о трёх умерших; Дания и Норвегия — об одном. 16 апреля Швеция сообщила о 1203 умерших от COVID-19, в то время как Дания — о 309, а Норвегия — о 130 жертвах. К 16 мая в Швеции от вируса умерло 3646 человек, в Дании — 537, а в Норвегии — 232.

За исключением так называемых карликовых государств вроде Сан-Марино, на 20 мая Швеция занимает пятое место в мире в плане количества смертей от коронавируса на миллион жителей.

Если взглянуть на графики заражения и смертей в других странах, то такие показатели, как время пика по количеству смертей, а также его высота, могут варьироваться. «Но динамика кривой в разных странах выглядит похоже. Но только не в Швеции», — отмечают эксперты.

Развитие событий в Швеции можно сравнить только с США. В других странах с высоким уровнем жертв кривая смертности резко падает вниз — и всё это в результате жёстких мер, внедрённых практически во всех странах.

Что же касается Швеции, то кривая уровня смертности там вышла на плато, но изо дня в день остаётся на высоком уровне. По мнению профессоров, это может быть связано с тем, что Стокгольм избрал другую стратегию борьбы с коронавирусом.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля болезней, ситуация выглядит следующим образом: 19 мая Швеция вырвалась на первое место в мире по числу смертей на миллион жителей за день. То же самое произошло 14, 15 и 18 мая.

Представители Агентства общественного здравоохранения взяли за обыкновение на ежедневных пресс-конференциях говорить о том, что в Швеции сложилось «стабильное положение», а развитие событий идёт «по плану». «Нет никаких сомнений в том, что положение в Швеции стабильно, если под стабильностью подразумевается то, что ничего не меняется», — отмечают авторы.

«Однако эти заявления не отражают того, что наше положение с глобальной точки зрения нужно рассматривать как катастрофу. Если Агентство общественного здравоохранения не указывает на этот факт, то это уже давно пора сделать представителям власти — правительству и парламенту», — подытоживают шведские эксперты.