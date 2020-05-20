El País: стражи общественного здравоохранения Европы недооценили опасность коронавируса

Ещё 18 февраля — за три дня до того, как коронавирус проявил себя на севере Италии, — члены Европейского центра профилактики и контроля заболеваний посчитали «низкой» опасность со стороны COVID-19, пишет El País. Как отмечает издание, тогда специалисты, очевидно, недооценили угрозу намечавшейся пандемии, которая в следующие 3 месяца унесла жизни 166 тыс. европейцев.

18 февраля Европа стояла на пороге худшей за последние сто лет эпидемии, пишет El País. Всего три дня оставалось до того момента, как Италия обнаружит, что коронавирус незаметно расползся по северу Италии.

А позднее и остальные страны континента выяснят, что на их территории происходило то же самое. Затем станет известно, что вирус уже попал в дома престарелых и находится в лёгких пациентов, поступающих в реанимацию.

Однако во вторник 18 февраля 30 человек, которые начали двухдневную встречу в штаб-квартире Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в шведской коммуне Сольна, проигнорировали эту угрозу.

Как поясняет издание, эти 30 человек — члены консультативного технического совета, «стражи европейского общественного здравоохранения». И они тогда недооценили опасность коронавируса, пишет El País со ссылкой на протоколы заседаний, которые оказались в распоряжении испанской газеты.

Та встреча почти полностью была посвящена одной проблеме, которая до сих пор считается находящейся под контролем. А риск со стороны COVID-19 для населения Европы специалисты тогда посчитали «низким».

В документах практически нет предупреждений об опасности вируса, о необходимости удостовериться, не попал ли он в Европу, о необходимости разработать меры. Из 130 пунктов, резюмирующих содержание двухдневных дискуссий, лишь 20 посвящены коронавирусу.

Как отмечает издание, сейчас, спустя три месяца после начала пандемии, унёсшей жизни 166 тыс. европейцев, читаешь эти протоколы — и становится очевидно: никто из участников тех заседаний не представлял, что вот-вот произойдёт.



Европейский центр профилактики и контроля заболеваний — это орган, обладающий небольшими полномочиями, напоминает El País. Его цель — предоставлять знания и обеспечивать координацию действий для того, чтобы страны могли более эффективно защищать здоровье своего населения. Однако в случае с коронавирусом выполнить свою миссию им, как видно, не удалось.