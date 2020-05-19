NYT: истинное число погибших от коронавируса в Америке уже превышает 100 000

Многие в США считают, что количество жертв коронавируса не соответствует действительности. Как выяснил журналист и колумнист The New York Times, если учитывать статистические исследования, то количество умерших в результате пандемии американцев составляет от 100 000 до 110 000. Получается, что за два месяца США потеряли больше людей, чем за семь десятилетий в войнах в Корее, Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане и Ираке.

Многие сторонники президента Трампа считают, что цифры смертности от коронавирусов завышены, и сам Трамп поделился твитом, сомневаясь в точности некоторых цифр вируса.

Он прав, что число погибших, по-видимому, неверно — но не в том направлении, про которое они думают. Мы посчитали цифры, штат за штатом, и кажется, что где-то от 100 000 до 110 000 американцев уже умерли в результате пандемии, а не от 83 000, чьи смерти были связаны с болезнью Covid-19.

Такова моя оценка, достигнутая с помощью статистического сотрудника Гарварда Рафаэля Иризарри, основанного на сравнении показателей смертности этой весной с показателями за предыдущие годы. Некоторые штаты практически не пострадали — в некоторых даже показатели смертности даже снизились, возможно, из-за меньшего количества вождения и автомобильных аварий, — но в других произошли огромные скачки смертности.

В целом, за чуть более двух месяцев Соединённые Штаты потеряли больше американцев из-за коронавируса, чем за семь десятилетий в войнах в Корее, Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане и Ираке.

Вот как мы достигли наших оценок; они не являются окончательными, поскольку они основаны на предварительных данных, и я приглашаю к обсуждению.

Более 100 000 смертей

Отправной точкой является то, что причина смерти часто неясна. Большинство людей, которые умирают, не получают вскрытия, и многие никогда не проходили тест на коронавирус. Точное число погибших от Covid-19 в некотором смысле неизвестно.

Тем не менее, одним из стандартных подходов к измерению воздействия пандемии, подобной этой, является рассмотрение «избыточных смертей», то есть смертности, превышающей среднее значение за определенный период времени.

Например, за семь недель, заканчивающихся 25 апреля в Соединённых Штатах, умерло примерно на 70 000 американцев больше, чем обычно в те недели (смерть носит сезонный характер и обычно снижается в течение весны и лета). Эта цифра в 70 000 человек для случаев избыточной смертности не включает Коннектикут, Северную Каролину и Пенсильванию, которые были исключены из-за недостающих или сомнительных данных.

Официальное число смертей Covid-19 в этот период для остальной части страны составило 49 100 человек. Это указывает на недосчёт в размере более 20 000 коронавирусных смертей на 25 апреля.

Добавьте эти 20 000 пропущенных смертей к сегодняшним общим 83 000, и вы уже получите более 100 000 смертей, связанных с пандемией. Но неполный учёт, вероятно, продолжился после 25 апреля, хотя и более низкими темпами.

Где Covid-19 смертей не учитывались

У нас недостаточно хороших данных о смертности, чтобы оценить избыточную смертность в конце апреля и начале мая, когда, по сообщениям, более 30 000 американцев умерли от Covid-19. Тестирование значительно выросло, и со временем врачи стали охотнее указывать Covid-19 в качестве причины смерти.

«Вероятно, со временем снижается число заниженных отчётов», — отмечает Роберт Н. Андерсон, начальник отдела статистики смертности Национального центра статистики здравоохранения. В Нью-Йорке, исследование также обнаружило огромное занижение данных в первой половине апреля, а затем постепенно уменьшающееся к началу мая.

В период, который мы рассмотрели, недоучёт также уменьшился. Первоначально было зарегистрировано более чем вдвое больше случаев смерти, чем зарегистрированных случаев смерти от коронавируса, но к 25 апреля их было только на 40 процентов больше. Если бы после этого неполный подсчёт составлял 10 процентов, это добавило бы к общей сумме несколько тысяч, что, возможно, приблизило бы его к 110 000.

Эти цифры являются неопределёнными, но подразумевается, что в результате пандемии погибло на 25 000 американцев больше, чем зафиксировано в смертных списках.

Этот вид анализа не может определить, умерли ли они непосредственно от вируса или косвенно. Некоторые предположительно погибли от сердечных приступов или инсультов, потому что они боялись идти в больницы и откладывали вызов 911, или потому, что службы скорой помощи были перегружены. Другими словами, умеренное число предположительно умерло из-за вируса, не будучи зараженным им.

Одна из причин полагать, что подавляющее большинство случаев смерти вызвано непосредственно вирусом, заключается в том, что в некоторых штатах, которые, как представляется, имеют подробные отчеты, такие как Массачусетс, количество избыточных смертей и количество смертей из-за Ковид-19 не так далеко друг от друга.

Профессор Иризарри, который также является председателем отдела науки о данных в Онкологическом институте Дана-Фарбер в Бостоне, отмечает, что наши новые оценки основаны на нескольких уровнях неопределённости. Обычно достаточно двух месяцев, чтобы сообщать о случаях смерти достаточно полно, поэтому одной из важнейших проблем является то, как скорректировать задержки в отчётности. C.D.C.* пытается оценить, что общее количество смертей в конечном итоге будет основано на неполной отчётности, и наши оценки зависят от его алгоритмов.

Показатели смертности показывают огромные различия по штатам. Похоже, что в Техасе и Калифорнии от эпидемии гриппа 2018 года погибло больше людей, чем от коронавируса. И в соответствии с C.D.C. в некоторых штатах, включая Арканзас, Гавайи, Айову, Канзас, Северную Дакоту, Орегон, Южную Дакоту и Род-Айленд, фактически произошло меньше смертей, чем обычно, за семь недель, заканчивающихся 25 апреля. Причиной может быть снижение вождения и снижение несчастных случаев.

Ирисарри подсчитал, что около 70% случаев смерти в национальном масштабе происходят только из пяти штатов: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган, Массачусетс и Иллинойс.

Идея о том, что официальные цифры являются заниженными, широко признана. Доктор Энтони С. Фаучи заявил во вторник в сенатский комитет по здравоохранению, что не знает, был ли фактический показатель смертности на 50% выше официальных данных, но это «почти наверняка выше».

«Большинство передовых врачей скажут вам, что цифры сильно занижены», — сказал Майкл П. Джонс, врач скорой помощи, который работает в больницах в Бронксе, которые особенно пострадали. Особенно в первые дни, по его словам, многие случаи смерти Covid-19 были просто указаны как какой-то вариант «дыхательной недостаточности» или «мультисистемной недостаточности органов».

Д-р Алисия Скаримбас, практикующая в Нью-Джерси, сказала: «Мы подписали так много свидетельств о смерти, что мы отстали, и по очереди выполняли их».

Скаримбас сказала, что она указывает Covid-19 как причину смерти, когда это кажется очевидным, но ее партнеры могли бы просто указать «дыхательную недостаточность», если не было положительного теста на вирус. Таким образом, часто было случайным, был ли Covid-19 указан как причина смерти.

Недостаточный учёт является глобальной проблемой, а не только в Соединённых Штатах. По оценкам доктора Кристофера Мюррея из Института метрик и оценки состояния здоровья при Вашингтонском университете, во всём мире избыточная смертность примерно вдвое превышает официальную смертность от Covid-19.

Избыточная смертность часто используется для оценки смертности от какого-либо события или эпидемии. Когда ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико в 2017 году, официальное число погибших в течение года составляло 64. Но Иризарри и другие ученые использовали различные методы, чтобы рассчитать, что избыточные смертельные исходы после этого превысили 1000, возможно, с большим отрывом. В результате статистической работы официальное число погибших в настоящее время составляет 2975 человек.

Covid-19 неизбежно продолжит убивать людей в предстоящие недели. Те, кто умирает в течение следующей недели или двух, уже заражены несколько недель назад. Доктор Том Фриден, бывший директор C.D.C., отмечает, что даже если бы можно было покончить со всеми новыми инфекциями, тысячи всё равно умерли, так как уже заражены.

Учитывая неопределённость и задержки в данных, зачем проходить это упражнение по оценке смертей? Поскольку ошибочные цифры, основанные на недоучёте, уже являются центральной частью обсуждения, информирования о политических решениях, и Трамп сделал их такими.

«Мы спасли тысячи и тысячи жизней, — сказал он 1 мая. — Мы надеемся, что мы окажемся ниже этих 100 000 погибших».

В этом контексте представляется целесообразным отметить, что этот рубеж уже преодолён.

Автор статьи — Николас Кристоф.

* Центры по контролю и профилактике заболеваний США (прим. ИноТВ).