Deutschlandfunk: ЕС стоит на пороге борьбы за выживание

Процесс восстановления после кризиса в разных регионах ЕС будет протекать с разной скоростью и успехом, пишет Deutschlandfunk. В результате ЕС будет вынужден бороться за своё выживание. Программа помощи в размере €500 млрд является шагом в правильном направлении, однако пока неясно, хватит ли этой суммы для сохранения единства европейского сообщества.

Хорошие времена ЕС, с открытыми границами и растущим благосостоянием, остались позади, пишет Deutschlandfunk. Времена, когда Германия и Франция вместе вели за собой ЕС, также прошли: немецко-французский тандем уже давно парализован, а экономика переживает крупнейший спад со времён Великой депрессии.

Как отмечает издание, процесс восстановления будет длиться долго, и в разных регионах ЕС он будет протекать с разной скоростью и различным успехом. Это может стать бомбой замедленного действия, поскольку единый рынок и валютный союз уже не имеют достаточного объединяющего эффекта. Другими словами, ЕС стоит на пороге борьбы за выживание: он сможет выиграть её только в том случае, если удастся усмирить центробежные силы. Как пишет Deutschlandfunk, на протяжении нескольких недель казалось, что Брюссель не справится с этой задачей.

Страны-члены делали что хотели, дебаты по финансовому восстановлению после кризиса велись с ожесточённостью религиозной войны, пишет издание. Лишь в последнее время в европейском дискурсе вновь появился голос разума. С помощью идеи о создании фонда по восстановлению Еврокомиссии удалось снять напряжение в европейском идеологическом споре.

Европейским странам-членам не хватало чёткого импульса о том, что спасение ЕС является задачей не только Брюсселя, пишет Deutschlandfunk. Сейчас этот импульс появился в Берлине и Париже, изменивших свои позиции по введению специальных кризисных гособлигаций.

Теперь ЕС должен принять кредитную программу в размере €500 млрд для поддержки наиболее сильно затронутых пандемией стран, сообщает издание. Гарантии кредитам все страны-члены обеспечивают совместно: как отмечает Deutschlandfunk, ещё недавно немецкие политики отклоняли такую идею.

Тем не менее программа помощи не ликвидирует все сомнения, пишет издание. Пока неясно, хватит ли этой суммы для сохранения европейского единства и удастся ли убедить все страны-члены в необходимости и правильности такого решения, отмечает Deutschlandfunk.