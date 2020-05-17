Меланшон: ЕС принадлежит прошлому, а жители Южной Европы «должны показать зубы»

Во время коронавируса Евросоюз «разыгрывает комедию» и признаётся в собственном бессилии, а отношение Северной Европы во главе с Германией к кризису является «неприемлемым», рассказал глава политического движения «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон журналистам Die Welt в интервью, которое приводит Le Figaro. Глава леворадикалов также выразил своё недовольство военной риторикой президента Эммануэля Макрона и его решением снять карантин 11 мая, которое продиктовано исключительно экономическими мотивами.

Лидер движения «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон раскритиковал правительство Макрона за подход к борьбе с коронавирусом и изобличает «бессилие» Северной Европы во главе с Германией, которая стала объектом «слепого поклонения», пишет Le Figaro, цитирую интервью политика газете Die Welt.

Меланшон заявил, что политический упадок во Франции начался с последних президентских выборов, однако в такие кризисы, как сейчас, чётче видны некоторые детали: кто-то ищет общее для ЕС решение, а кто-то думает только о своих собственных интересах. Однако в контексте пандемии вопреки своей обычной риторике глава леворадикалов считает неприемлемым нападать на действующее правительство. По его словам, до этого он и его сторонники вступали в полемику с правящей партией по любому вопросу для привлечения избирателей, но этот кризис потребовал, чтобы они поменяли тактику, адаптировали свой подход, который считался негибким. «Сейчас мы должны проявить солидарность», — подчеркнул лидер «Непокорённой Франции».

Вместе с тем Жан-Люк Меланшон раскритиковал слова Макрона о войне против коронавируса: он считает, что это отвлекает от проблемы. Как он объяснил, вопрос стоит не в том, чтобы «погибнуть на фронте», а в том, чтобы «защитить медработников и население от болезни». Эпидемия, по его мнению, это «конкретное событие», и власти знают, как с ним справиться. При этом сам Меланшон сравнивал этот кризис с Первой мировой войной, потому что, как и тогда, правительство не имеет над ним контроля: «либеральные идеи и меры устарели», а французская элита «опустила руки» и была вынуждена выпрашивать у Китая маски. По словам лидера леворадикалов, руководители страны являются «бессовестными, непоследовательными и высокомерными» людьми. Макрон, согласно его мнению, единолично назначил 11 мая днём выхода из карантина и отправил детей в школы исключительно по экономическим причинам — чтобы дать их родителям возможность пойти на работу, хотя школьники не смогут следовать всем правилам гигиены.

Относительно роли Евросоюза в решении кризиса глава «Непокорённой Франции» заметил, что тот «разыгрывает комедию, за которую нам всем должно быть стыдно». Либералы, желающие побыстрее оживить рынок, — это одно дело, однако, по мнению Меланшона, беспокойство вызывает то, что они не знают, как это сделать. За три встречи они так и не добились результата и даже не смогли договориться о единой дате выхода из карантина — «признание собственного бессилия». При этом они заключают договоры о свободной торговле с Мексикой и Вьетнамом, а также ускоряют процесс вхождения Албании и Македонии в Европейский Союз. «Даже те, кто ещё верил в ЕС, теперь поняли, что он принадлежит прошлому», — цитирует французское издание слова политика.

Оценивая то, как соседняя Германия справляется с кризисом, Жан-Люк Меланшон поставил под сомнение официальную статистику смертей от коронавируса в этой стране. По его словам, только показатель повышенной смертности за год позволит выдвинуть предположение, сколько немцев стали жертвами эпидемии, в то время как во Франции система подсчёта работает лучше, она организована централизованно и регистрирует все смерти. Таким образом лидер леворадикалов обличает «слепое поклонение» Германии, которая тем не менее отстаёт в сфере ухода за детьми и работе госорганизаций. К тому же 20% её экономики зависит от продажи автомобилей, и такая зависимость не является хорошим примером для подражания. Меланшон напоминает, что в соседней стране 13 млн нищих, и призывает руководителей страны приглушить своё высокомерие: он предсказывает, что одержимость правительства Германии валютной стабильностью уничтожит всех европейцев, в том числе немецких работников.

В этом контексте лидер «Непокорённой Франции» называет отношение Северной Европы «неприемлемым», а глав государств этих странах «мошенниками». Он утверждает, что настоящими европейцами являются жители Южной Европы, которые «наконец должны показать зубы»: Германия накапливает торговые излишки, что запрещено соглашениями, однако никто не осмеливается ей возразить. Кроме того, она препятствует простым и коллективным решениям, которые направлены на списание государственных долгов. Как напоминает Жан-Люк Меланшон, после падения Берлинской стены французам для соответствия Германии пришлось повысить процентную ставку до 10%, а в общей сложности «такое подчинение» обошлось стране более чем в 100 млрд евро. Сейчас эта цифра как снежный ком поднялась до 500 млрд евро, что составляет четверть долга Франции, приводит Le Figaro цифры со слов политика.