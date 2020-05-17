Le Figaro Оригинал

Меланшон: ЕС принадлежит прошлому, а жители Южной Европы «должны показать зубы»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Во время коронавируса Евросоюз «разыгрывает комедию» и признаётся в собственном бессилии, а отношение Северной Европы во главе с Германией к кризису является «неприемлемым», рассказал глава политического движения «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон журналистам Die Welt в интервью, которое приводит Le Figaro. Глава леворадикалов также выразил своё недовольство военной риторикой президента Эммануэля Макрона и его решением снять карантин 11 мая, которое продиктовано исключительно экономическими мотивами.
Меланшон: ЕС принадлежит прошлому, а жители Южной Европы «должны показать зубы»
Reuters

Лидер движения «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон раскритиковал правительство Макрона за подход к борьбе с коронавирусом и изобличает «бессилие» Северной Европы во главе с Германией, которая стала объектом «слепого поклонения», пишет Le Figaro, цитирую интервью политика газете Die Welt.

Меланшон заявил, что политический упадок во Франции начался с последних президентских выборов, однако в такие кризисы, как сейчас, чётче видны некоторые детали: кто-то ищет общее для ЕС решение, а кто-то думает только о своих собственных интересах. Однако в контексте пандемии вопреки своей обычной риторике глава леворадикалов считает неприемлемым нападать на действующее правительство. По его словам, до этого он и его сторонники вступали в полемику с правящей партией по любому вопросу для привлечения избирателей, но этот кризис потребовал, чтобы они поменяли тактику, адаптировали свой подход, который считался негибким. «Сейчас мы должны проявить солидарность», — подчеркнул лидер «Непокорённой Франции».
 
Вместе с тем Жан-Люк Меланшон раскритиковал слова Макрона о войне против коронавируса: он считает, что это отвлекает от проблемы. Как он объяснил, вопрос стоит не в том, чтобы «погибнуть на фронте», а в том, чтобы «защитить медработников и население от болезни». Эпидемия, по его мнению, это «конкретное событие», и власти знают, как с ним справиться. При этом сам Меланшон сравнивал этот кризис с Первой мировой войной, потому что, как и тогда, правительство не имеет над ним контроля: «либеральные идеи и меры устарели», а французская элита «опустила руки» и была вынуждена выпрашивать у Китая маски. По словам лидера леворадикалов, руководители страны являются «бессовестными, непоследовательными и высокомерными» людьми. Макрон, согласно его мнению, единолично назначил 11 мая днём выхода из карантина и отправил детей в школы исключительно по экономическим причинам — чтобы дать их родителям возможность пойти на работу, хотя школьники не смогут следовать всем правилам гигиены.
 
Относительно роли Евросоюза в решении кризиса глава «Непокорённой Франции» заметил, что тот «разыгрывает комедию, за которую нам всем должно быть стыдно». Либералы, желающие побыстрее оживить рынок, — это одно дело, однако, по мнению Меланшона, беспокойство вызывает то, что они не знают, как это сделать. За три встречи они так и не добились результата и даже не смогли договориться о единой дате выхода из карантина — «признание собственного бессилия». При этом они заключают договоры о свободной торговле с Мексикой и Вьетнамом, а также ускоряют процесс вхождения Албании и Македонии в Европейский Союз. «Даже те, кто ещё верил в ЕС, теперь поняли, что он принадлежит прошлому», — цитирует французское издание слова политика.
 
Оценивая то, как соседняя Германия справляется с кризисом, Жан-Люк Меланшон поставил под сомнение официальную статистику смертей от коронавируса в этой стране. По его словам, только показатель повышенной смертности за год позволит выдвинуть предположение, сколько немцев стали жертвами эпидемии, в то время как во Франции система подсчёта работает лучше, она организована централизованно и регистрирует все смерти. Таким образом лидер леворадикалов обличает «слепое поклонение» Германии, которая тем не менее отстаёт в сфере ухода за детьми и работе госорганизаций. К тому же 20% её экономики зависит от продажи автомобилей, и такая зависимость не является хорошим примером для подражания. Меланшон напоминает, что в соседней стране 13 млн нищих, и призывает руководителей страны приглушить своё высокомерие: он предсказывает, что одержимость правительства Германии валютной стабильностью уничтожит всех европейцев, в том числе немецких работников.
 
В этом контексте лидер «Непокорённой Франции» называет отношение Северной Европы «неприемлемым», а глав государств этих странах «мошенниками». Он утверждает, что настоящими европейцами являются жители Южной Европы, которые «наконец должны показать зубы»: Германия накапливает торговые излишки, что запрещено соглашениями, однако никто не осмеливается ей возразить. Кроме того, она препятствует простым и коллективным решениям, которые направлены на списание государственных долгов. Как напоминает Жан-Люк Меланшон, после падения Берлинской стены французам для соответствия Германии пришлось повысить процентную ставку до 10%, а в общей сложности «такое подчинение» обошлось стране более чем в 100 млрд евро. Сейчас эта цифра как снежный ком поднялась до 500 млрд евро, что составляет четверть долга Франции, приводит Le Figaro цифры со слов политика.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Figaro Франция Европа
теги
Германия Европа Евросоюз ЕС карантин коронавирус президент Франция экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров