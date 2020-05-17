Times: несмотря на снятие карантина, Макрон теряет популярность у французов

Успехи по борьбе с коронавирусом не помогли президенту Франции Эммануэлю Макрону завоевать доверие населения, сообщает The Sunday Times. Объяснением этому служит не только традиционное недовольство французов главой государства, но и запланированные реформы правительства, послужившие поводом для массовых протестов в декабре.

Хотя во Франции количество жертв коронавируса значительно меньше, чем в Великобритании, президент Эммануэль Макрон не пользуется такой поддержкой у населения, как Борис Джонсон по ту сторону Ла-Манша, пишет The Sunday Times со ссылкой на Le Monde. Французская газета назвала этот феномен «парадоксом Бориса»: в то время как Джонсон опирается на поддержку населения, Макрон «зеленеет от зависти», потому что каждое его заявление французы встречают с «подозрением и даже злостью». Причину такого контраста главный редактор издания видит в особенностях своих соседей, в сочетании их «преданности, хладнокровия и чувства превосходства».

Как считает The Sunday Times, «парадокс Бориса» многое объясняет не только о Великобритании, но и о Франции, главным образом о незатухающем недовольстве Макроном, которое выразилось в полтора года уличных протестов. В то время как британское правительство первоначально колебалось в борьбе с COVID-19, Франция 17 марта решительно ввела жёсткий карантин, а полиция выписала уже 1,1 млн штрафов за его нарушение.

Больницы хорошо справились с нагрузкой даже на востоке страны, где зарегистрировали самое большое число заражений: число смертей на сегодняшний день составило 27 529 человек, что на 6 тыс. меньше, чем в Великобритании. Финансовая поддержка отдельным людям и компаниям является одной из самых щедрых в Европе, а 12,4 млн работников частного сектора вышли на частичную безработицу, по которой они получают 84% зарплаты. С понедельника по всей стране началось снятие карантина: открылись магазины и парикмахерские, отменены некоторые ограничения по передвижению. В отличие от британского, французское правительство смогло ясно изложить свой план: страну разделили на зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации, и дальнейшее ослабление принятых мер в них будет происходить по-разному.

Однако население Франции традиционно недолюбливает лидера страны: согласно опросу IPSO в этом месяце, только 38% французов довольны работой правительства, при этом в Великобритании эта цифра достигает 50%, в Италии — 55%, в Германии — 68%, а в Австрии — 75%. Алис Бодри из аналитического центра Institut Montaigne в интервью British Foreign Policy Group также подтвердила, что из всех европейцев французы меньше всего доверяют тому, как их правительство справляется с кризисом. По её словам, это объясняется недовольством из-за запланированных пенсионных реформ, которое вылилось в декабрьские забастовки после года протестов «жёлтых жилетов».

Пока же для многих французов прошлая неделя стала возвращением к относительно нормальной жизни: улицы наполнились машинами, а пассажиры метро обязаны носить маски и иметь при себе справку с работы, отмечает The Sunday Times. Кафе, бары и рестораны пока закрыты, а туристический бизнес, который составляет 8% экономики страны, вряд ли возобновит свою работу раньше следующего месяца. Политики тоже возвращаются в строй: отменённый второй тур муниципальных выборов планируют провести либо в июне, либо в сентябре. Кроме того, ходят слухи, что Макрон с прицелом на президентские выборы 2022 года собирается изменить свой политический курс и снять с должности премьер-министра Эдуара Филиппа, чья растущая популярность, согласно французским СМИ, раздражает президента.