Valleurs actuelles: карантинный «беби-бум» не поможет Франции решить демографические проблемы
Введённый во Франции режим всеобщей изоляции, по всей видимости, пойдёт на пользу приросту населения, отмечает обозреватель Valeurs actuelles Грегори Руз, напоминая, что с начала марта продажи презервативов во Франции снизились на 27%, а спрос на тесты для определения беременности вырос на 40%. Однако ожидаемый в этой связи «беби-бум» 2021 года в лучшем случае обеспечит небольшой рост неуклонно снижающейся кривой рождаемости во Франции, которая с 1960-х годов корректировалась несколькими волнами миграции и высокой рождаемостью среди переселенцев, уверен автор статьи.
По словам публициста, в политической и медийной среде демографическому вопросу уделяется гораздо меньше внимания, чем он заслуживает. Во Франции, как и во многих других европейских странах, коэффициент рождаемости меньше 2,1 (ребёнка на 1 женщину), необходимого для поддержания постоянной численности населения.
Если в среднем по миру этот коэффициент равен 2,5, в Европе он составляет порядка 1,5. Это значит, что на протяжении десятилетий смена поколений не обеспечивает естественного прироста населения, поясняет журналист. При этом с 2000 года население Европы выросло с 725 млн до 747 млн за счёт иммиграции извне, подчёркивает Руз. И самые высокие в Европе показатели Франции (1,92 ребёнка на 1 женщину) объясняются отсутствием в статистике разделения по этническому признаку.
Однако данные Национального института статистики и экономических исследований демонстрируют, что самой высокой фертильностью во Франции (3—3,5 ребёнка на 1 женщину) обладают женщины, рождённые в Африке и странах Магриба, а 24% детей, рождённых в стране с 2006-го по 2008 год, имеют хотя бы одного родителя-иммигранта. Ещё одна тревожная новость заключается в ускорении старения населения Франции: с 2003-го по 2018 год доля людей в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения увеличилась с 16,2% до 19,7%.
Как подчёркивает обозреватель, чтобы остановить этот демографический спад, правительство Франции прибегает к массовой иммиграции, в основном из африканских стран, что механически приводит к постепенной замене французского населения иммигрантами. Однако ещё до массовой миграции главной причиной сокращения французского населения стал индивидуализм, уверен публицист. Как отмечает автор, сегодня француженки рожают первого ребёнка в среднем в 28,5 лет — на 4,5 года позже, чем в 1974 году.
Если в ряде случаев причины промедления с рождением ребёнка понятны и обоснованы: длительное обучение, трудность доступа на рынок труда или всё более высокие цены на недвижимость, — то другие, гораздо более многочисленные причины связаны с эгоцентрическим поведением людей, предпочитающих «наслаждаться жизнью», делать карьеру или отказываться от зачатия детей по «экологическим» мотивам, отмечает Руз.
При этом Франция, в отличие от других европейских стран, таких как Венгрия, не проводит политики стимулирования рождаемости. Кроме того, нельзя исключать такой фактор, как «политизированное» право на аборт, уверен обозреватель. Если в судебно-медицинских рамках или в условиях социального неблагополучия оно оправдано, то право на «аборт ради комфорта» должно быть строго регламентировано, считает публицист.
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