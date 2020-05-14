Valleurs actuelles: карантинный «беби-бум» не поможет Франции решить демографические проблемы

Несмотря на ожидаемый после периода изоляции всплеск рождаемости во Франции, демография останется для страны насущной проблемой, уверен обозреватель Valeurs actuelles Грегори Руз. Как отмечает публицист, относительно высокие демографические показатели объясняются высокой фертильностью мигрантов и привлечением в страну иностранцев, а сами французы всё чаще отказываются от рождения детей из эгоистических соображений.

Введённый во Франции режим всеобщей изоляции, по всей видимости, пойдёт на пользу приросту населения, отмечает обозреватель Valeurs actuelles Грегори Руз, напоминая, что с начала марта продажи презервативов во Франции снизились на 27%, а спрос на тесты для определения беременности вырос на 40%. Однако ожидаемый в этой связи «беби-бум» 2021 года в лучшем случае обеспечит небольшой рост неуклонно снижающейся кривой рождаемости во Франции, которая с 1960-х годов корректировалась несколькими волнами миграции и высокой рождаемостью среди переселенцев, уверен автор статьи.

По словам публициста, в политической и медийной среде демографическому вопросу уделяется гораздо меньше внимания, чем он заслуживает. Во Франции, как и во многих других европейских странах, коэффициент рождаемости меньше 2,1 (ребёнка на 1 женщину), необходимого для поддержания постоянной численности населения.

Если в среднем по миру этот коэффициент равен 2,5, в Европе он составляет порядка 1,5. Это значит, что на протяжении десятилетий смена поколений не обеспечивает естественного прироста населения, поясняет журналист. При этом с 2000 года население Европы выросло с 725 млн до 747 млн за счёт иммиграции извне, подчёркивает Руз. И самые высокие в Европе показатели Франции (1,92 ребёнка на 1 женщину) объясняются отсутствием в статистике разделения по этническому признаку.

Однако данные Национального института статистики и экономических исследований демонстрируют, что самой высокой фертильностью во Франции (3—3,5 ребёнка на 1 женщину) обладают женщины, рождённые в Африке и странах Магриба, а 24% детей, рождённых в стране с 2006-го по 2008 год, имеют хотя бы одного родителя-иммигранта. Ещё одна тревожная новость заключается в ускорении старения населения Франции: с 2003-го по 2018 год доля людей в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения увеличилась с 16,2% до 19,7%.

Как подчёркивает обозреватель, чтобы остановить этот демографический спад, правительство Франции прибегает к массовой иммиграции, в основном из африканских стран, что механически приводит к постепенной замене французского населения иммигрантами. Однако ещё до массовой миграции главной причиной сокращения французского населения стал индивидуализм, уверен публицист. Как отмечает автор, сегодня француженки рожают первого ребёнка в среднем в 28,5 лет — на 4,5 года позже, чем в 1974 году.

Если в ряде случаев причины промедления с рождением ребёнка понятны и обоснованы: длительное обучение, трудность доступа на рынок труда или всё более высокие цены на недвижимость, — то другие, гораздо более многочисленные причины связаны с эгоцентрическим поведением людей, предпочитающих «наслаждаться жизнью», делать карьеру или отказываться от зачатия детей по «экологическим» мотивам, отмечает Руз.

При этом Франция, в отличие от других европейских стран, таких как Венгрия, не проводит политики стимулирования рождаемости. Кроме того, нельзя исключать такой фактор, как «политизированное» право на аборт, уверен обозреватель. Если в судебно-медицинских рамках или в условиях социального неблагополучия оно оправдано, то право на «аборт ради комфорта» должно быть строго регламентировано, считает публицист.