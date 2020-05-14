LCI: во Франции предлагают разрешить гражданам «дарить» свои отпуска медикам

Депутаты французского парламента от партии Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!» намереваются разрешить всем желающим наёмным работникам «дарить» часть своего оплачиваемого отпуска медработникам, сообщает LCI. По данным канала, предложением уже заинтересовалось французское правительство.

После акции солидарности с медиками, в рамках которой граждане Франции ровно в 20:00 выходили на балконы и аплодировали борющимся против коронавирусной инфекции медработникам, следующим шагом могут стать «подарки в виде отпусков», передаёт LCI. Как пишет сайт французского канала, депутаты от партии президента страны Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!» предложили дать возможность всем работающим гражданам при желании «подарить» медработникам часть своего оплачиваемого отпуска.

По данным LCI, в письме, которое адресовали сто депутатов партии министру труда Франции Мюриэль Пенико, представитель департамента Кальвадос Кристоф Бланше отметил, что «можно было бы разрешить наёмным работникам как частного, так и государственного сектора, которые желают и могут это сделать, подарить часть своего оплачиваемого отпуска тем, кто непосредственно ведёт борьбу против коронавируса». По мнению депутата, многие французы «не могут и не знают, как ещё чем-то помочь» медикам помимо ежедневных аплодисментов в их поддержку, а потому правительству не нужно «препятствовать проявлению братского отношения».

«Расчёт здесь простой — во Франции 23 миллиона наёмных работников, а это даёт 2 миллиарда евро в день. На полтора миллиона человек выходит по 800 евро, которые могут быть израсходованы летом на потребление в секторе туризма», — пояснил Бланше свою инициативу в интервью LCI. По мнению народного избранника, такое решение «не создаст нагрузку ни на государственный бюджет, ни на предприятия, поскольку средства на оплачиваемые отпуска всё равно уже выделены». Как полагает Бланше, отпускные дни могут быть подарены медикам в виде отпускных чеков (специальные платёжные средства, которые эмитируются во Франции специальным ведомством и могут быть использованы для оплаты различных туристических услуг. — ИноТВ), которые можно будет использовать как в частном, так и в государственном секторе. Депутат отметил, что для этого можно будет принять специальный закон.

Подобная инициатива, по всей видимости, заинтересовала правительство — по крайней мере, министр труда уже назвала её «очень интересной», отметив, что правительство такие шаги «полностью поддерживает», сообщает LCI. «Нужно будет определиться с условиями конвертации отпускных дней», — отметила госпожа Пенико, подчеркнув, что для этого предстоит решить целый ряд вопросов.

По данным LCI, предложение также приветствовали представители всех политических сил. «Думаю, что во всех семьях, которые были затронуты пандемией и видели, на какие жертвы идут медики, найдутся люди, готовые пойти на такой благодарственный жест», — прокомментировала инициативу депутат от партии «Союз правых и независимых» Лор де ля Родьер. Другие, впрочем, по-прежнему поддерживая такой шаг, всё же подчёркивают, что предлагали подобное первыми. « Это замечательная идея, — отметила, в частности, депутат от партии «Республиканцы» Констанс Ле Гри, — и мы хотели бы заявить, что это мы, республиканцы, вынесли её на обсуждение ещё в марте месяце. Мы считаем, что это — шаг в правильном направлении».

На «недопустимый плагиат» со стороны партии Макрона пожаловался и депутат от «Реcпубликанцев» Максим Мино, который в своём официальном заявлении подчеркнул, что предложил соответствующий законопроект 22 марта, однако соратники президента, которые составляют в парламенте большинство, его тогда поддержать отказались, говорится в материале LCI. По данным канала, законопроект Мино действительно предполагает введение возможности «подарить отпускные дни медицинским работникам». Мино отметил, что законопроект поддержали более 50 депутатов от всех оппозиционных партий, а представители движения Макрона, поддержав его только сейчас, поступили «отвратительно». Депутат также призвал вернуться к обсуждению именно его инициативы.