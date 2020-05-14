BFM TV рассказал, почему коронакризис ударил по Франции сильнее, чем по её соседям
Экономические последствия пандемии будут тяжёлыми для всех стран, но, как сейчас постепенно становится ясно, особенно тяжёлыми они окажутся для Франции — по крайней мере, по сравнению с нашими соседями, если верить опубликованной вчера Банком Франции статистике. Почему так происходит? Как это объясняется?
НИКОЛЯ ДОЗ, обозреватель BFM Business: Всё дело в туризме. Наша страна — самое популярное туристическое направление в мире, и туризм играет в нашей экономике и нашем ВВП больший вес по сравнению с другими странами.
Карантинные меры, которые долго оставались в силе, были крайне жёсткими и для некоторых секторов пока не отменены, — вторая и столь же очевидная причина.
Сыграло роль и снижение трат — как вы и сами видели, во Франции снизилось потребление, люди стали на всём экономить. Это — хорошо известная привычка французских домохозяйств, но она сама собой тормозит экономическую активность
Кроме того, стоит упомянуть и парадокс режима неполного рабочего времени, при котором зарплаты людям выплачиваются из государственной казны: штука эта, конечно, замечательная — настолько замечательная, настолько щедрым оказалось государство, что кое-какие предприятия захотели им попользоваться весьма широко и долго, а это тоже затормозит восстановление экономики. Именно поэтому правительство начнёт с начала июня постепенно от него отказываться — разумеется, «национализировать» зарплаты навсегда никто не собирается.
Помимо прочего, эффект оказывает и «тройка факторов»: у нас сначала были демонстрации «жёлтых жилетов», затем общенациональная забастовка, а сейчас — карантинные меры, и всё это ослабило отдельные сектора, которым теперь сложнее восстанавливаться.
Наконец, есть и вопрос социального диалога: как мы наблюдаем, профсоюзы выторговывают себе «санитарные» надбавки, а это тормозит экономическую активность и возвращение к нормальной жизни со стороны Всеобщей конфедерации труда (крупнейший французский профсоюз. — ИноТВ).
Но довольно об этом — у нас же есть и повод порадоваться: у всех вновь начинается нормальная жизнь!
НИКОЛЯ ДОЗ: Совершенно верно, важнее всего не то, что мы упали сильнее остальных, важно, чтобы мы вернулись к росту и чтобы этот рост начал ощущаться вовремя, без опозданий.
Да, поводы радоваться есть — к примеру, недавнее исследование банка Bpifrance, который опросил владельцев малых и средних предприятий. В этом опросе главным образом высказывались три идеи, и они все оптимистичны: все опрошенные считают, что худшее позади; банкротства опасается лишь 1 процент из них; и они все единогласно заявили, что нет, это не худший кризис в истории.
Спасибо вам, Николя.
Дата выхода в эфир 12 мая 2020 года.
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