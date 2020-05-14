BFM TV рассказал, почему коронакризис ударил по Франции сильнее, чем по её соседям

Пандемия коронавируса навредила экономике Франции сильнее, чем многим её соседям, и на это есть целый ряд причин, включая большую роль, которую играет в ВВП страны туризм, жёсткий характер действовавших в ней карантинных мер, а также проблемы, существовавшие в экономике до начала пандемии, рассказал в эфире BFM TV обозреватель канала Николя Доз. Вместе с тем, как подчеркнул журналист, для Франции важнее всего сейчас думать не о том, как сильно она упала, а о том, как ей быстрее восстановиться — и как раз в этом плане французские предприниматели настроены оптимистично.

Экономические последствия пандемии будут тяжёлыми для всех стран, но, как сейчас постепенно становится ясно, особенно тяжёлыми они окажутся для Франции — по крайней мере, по сравнению с нашими соседями, если верить опубликованной вчера Банком Франции статистике. Почему так происходит? Как это объясняется?



НИКОЛЯ ДОЗ, обозреватель BFM Business: Всё дело в туризме. Наша страна — самое популярное туристическое направление в мире, и туризм играет в нашей экономике и нашем ВВП больший вес по сравнению с другими странами.



Карантинные меры, которые долго оставались в силе, были крайне жёсткими и для некоторых секторов пока не отменены, — вторая и столь же очевидная причина.



Сыграло роль и снижение трат — как вы и сами видели, во Франции снизилось потребление, люди стали на всём экономить. Это — хорошо известная привычка французских домохозяйств, но она сама собой тормозит экономическую активность



Кроме того, стоит упомянуть и парадокс режима неполного рабочего времени, при котором зарплаты людям выплачиваются из государственной казны: штука эта, конечно, замечательная — настолько замечательная, настолько щедрым оказалось государство, что кое-какие предприятия захотели им попользоваться весьма широко и долго, а это тоже затормозит восстановление экономики. Именно поэтому правительство начнёт с начала июня постепенно от него отказываться — разумеется, «национализировать» зарплаты навсегда никто не собирается.



Помимо прочего, эффект оказывает и «тройка факторов»: у нас сначала были демонстрации «жёлтых жилетов», затем общенациональная забастовка, а сейчас — карантинные меры, и всё это ослабило отдельные сектора, которым теперь сложнее восстанавливаться.



Наконец, есть и вопрос социального диалога: как мы наблюдаем, профсоюзы выторговывают себе «санитарные» надбавки, а это тормозит экономическую активность и возвращение к нормальной жизни со стороны Всеобщей конфедерации труда (крупнейший французский профсоюз. — ИноТВ).



Но довольно об этом — у нас же есть и повод порадоваться: у всех вновь начинается нормальная жизнь!



НИКОЛЯ ДОЗ: Совершенно верно, важнее всего не то, что мы упали сильнее остальных, важно, чтобы мы вернулись к росту и чтобы этот рост начал ощущаться вовремя, без опозданий.



Да, поводы радоваться есть — к примеру, недавнее исследование банка Bpifrance, который опросил владельцев малых и средних предприятий. В этом опросе главным образом высказывались три идеи, и они все оптимистичны: все опрошенные считают, что худшее позади; банкротства опасается лишь 1 процент из них; и они все единогласно заявили, что нет, это не худший кризис в истории.



Спасибо вам, Николя.



Дата выхода в эфир 12 мая 2020 года.