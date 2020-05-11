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Die Welt: коронавирус грозит ЕС новым долговым кризисом

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Пандемия коронавируса и связанный с ней рост государственных задолженностей может вызвать в ЕС новый финансовый кризис, пишет Die Welt. Особенно сложное положение у Италии: по мнению ряда экономистов, необходимо сократить долговое бремя европейских стран, чтобы избежать банковского кризиса.
Die Welt: коронавирус грозит ЕС новым долговым кризисом
Reuters

Еврозона находится на пороге нового испытания на прочность, пишет Die Welt, ссылаясь на оценки ведущих экономистов. Причина заключается в резком росте государственных задолженностей из-за коронавируса. Особенно велика долговая нагрузка у Италии. «Существует риск еврокризиса 2.0», — приводит издание слова Ларса Фельда, члена Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ.

На данный момент, ЕЦБ стабилизирует рынки путём закупки гособлигаций. Как отмечает Фельд, благодаря этому страны-члены ЕС сейчас не испытывают финансовых проблем. Впрочем, деятельность ЕЦБ всё чаще становится объектом критики, отмечает Die Welt. По мнению главного экономиста Commerzbank Йорга Крамера, ЕЦБ всё больше превращается в «финансово-политического эксплуататора». Крамер считает, что своими действиями ЕЦБ снижает готовность стран к реформам, а также вносит вклад в создание опасных пузырей на рынках недвижимости.
 
Как пишет Die Welt, в качестве одного из возможных решений проблемы, экономисты рассматривают урезание долгового бремени. Президент Мюнхенского института экономических исследований Клеменс Фюст считает, что в первую очередь необходимо урезать долги Италии. Фюст отмечает, что этот шаг нужен для предотвращения банковского кризиса
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Die Welt Германия Европа
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