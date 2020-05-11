Die Welt: коронавирус грозит ЕС новым долговым кризисом

Пандемия коронавируса и связанный с ней рост государственных задолженностей может вызвать в ЕС новый финансовый кризис, пишет Die Welt. Особенно сложное положение у Италии: по мнению ряда экономистов, необходимо сократить долговое бремя европейских стран, чтобы избежать банковского кризиса.

Еврозона находится на пороге нового испытания на прочность, пишет Die Welt, ссылаясь на оценки ведущих экономистов. Причина заключается в резком росте государственных задолженностей из-за коронавируса. Особенно велика долговая нагрузка у Италии. «Существует риск еврокризиса 2.0», — приводит издание слова Ларса Фельда, члена Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ.

На данный момент, ЕЦБ стабилизирует рынки путём закупки гособлигаций. Как отмечает Фельд, благодаря этому страны-члены ЕС сейчас не испытывают финансовых проблем. Впрочем, деятельность ЕЦБ всё чаще становится объектом критики, отмечает Die Welt. По мнению главного экономиста Commerzbank Йорга Крамера, ЕЦБ всё больше превращается в «финансово-политического эксплуататора». Крамер считает, что своими действиями ЕЦБ снижает готовность стран к реформам, а также вносит вклад в создание опасных пузырей на рынках недвижимости.

Как пишет Die Welt, в качестве одного из возможных решений проблемы, экономисты рассматривают урезание долгового бремени. Президент Мюнхенского института экономических исследований Клеменс Фюст считает, что в первую очередь необходимо урезать долги Италии. Фюст отмечает, что этот шаг нужен для предотвращения банковского кризиса