Der Spiegel: экономика Германии сможет полностью восстановиться от коронавируса к 2028 году

ФРГ переживает серьёзное падение экономики, пишет Der Spiegel, ссылаясь на исследование консалтинговой компании McKinsey. Отмечается, что последствия пандемии коронавируса могут быть, в ряде аспектов, серьёзнее последствий финансового кризиса 2008 года. По мнению экспертов McKinsey, экономика Германии сможет выйти на докризисный уровень к 2028 году, в случае если ФРГ сумеет использовать свой цифровой потенциал для преодоления последствий пандемии.

На данный момент Германия переживает серьёзное падение экономики, пишет Der Spiegel, ссылаясь на исследование, проведённое консалтинговой компанией McKinsey. Отмечается, что за последние недели ВВП Германии упал на 25 процентов по сравнению с показателями за тот же период в 2019 году. В исследовании говорится, что последствия пандемии, возможно, в некоторых аспектах будут сильнее, чем последствия финансового кризиса 2008 года.

Основной причиной экономического спада стало падение спроса, пишет издание. Самые крупные потери наблюдаются в автомобильной промышленности, машиностроении и станкостроении.

Согласно данным немецкого федерального агентства по трудоустройству, более 10 млн служащих были переведены на неполную занятость — в 7 раз больше, чем на пике финансового кризиса. При этом, в 2008 году 80 процентов переводов на неполную занятость приходились на металлургическую и высокотехнологичную отрасль: сейчас затронуты почти все отрасли экономики. Как пишет Der Spiegel, во втором квартале 2020 года McKinsey ожидает спад экономики на 10-14 процентов. Что же касается всего года, то в компании ожидают падение ВВП в пределах 5-10 процентов.

Для минимизации негативных эффектов пандемии эксперты McKinsey советуют немецкой экономике использовать её цифровой потенциал. По мнению главы немецкого подразделения McKinsey Корнелиуса Баура, если ФРГ будет проводить цифровые реформы, то сумеет выйти на докризисный уровень экономической производительности к 2028 году. В противном случае, полное восстановление экономики в этом десятилетии будет невозможно, считает Баур.