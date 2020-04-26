FAZ: Германия — не гегемон и не может «тащить» ЕС в одиночку

Во время кризиса, связанного с коронавирусом, многие страны ЕС (к примеру, Италия) требуют от Европы и, в первую очередь, от Берлина, финансовой помощи, говорится в статье Frankfurter Allgemeine. Автор статьи Николас Буссе пишет, что, несмотря на экономическое лидерство в ЕС, Германия не является гегемоном: у неё есть свои политические и финансовые проблемы, поэтому она не может «тащить» на себе ЕС в одиночку.

Тот факт, что ЕС смог согласовать меры финансовой помощи в свете кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, является позитивным, пишет журналист Николас Буссе в своей статье для Frankfurter Allgemeine. Члены ЕС существуют в рамках единого рынка, а значит никто из них не может исключительно в одиночку бороться с экономическими последствиями пандемии.

При этом напряжённый конфликт, разгоревшийся перед дистанционным саммитом ЕС, вновь обнажил две из крупнейших проблем объединения, отмечает Буссе. Первая столь же стара, как и процесс европейской интеграции: её смысл заключается в том, что в общественном дискурсе Брюссель всегда отвечает за провалы, а национальные государства — за успехи.

Этот принцип особенно верен для Италии, пишет автор: правительство страны почти всегда возлагает проблемы итальянской экономики на Брюссель (либо на Берлин или Париж). При этом ни европейские институты, ни немецкое правительство не несут ответственность за накопленные Римом долги, а также за отсутствие реформ, подчёркивает Буссе.

ЕС является объединением 27 государств, пишет Буссе: Германия среди них, бесспорно, является экономическим лидером, однако совсем не гегемоном, наподобие того, кем на протяжении долгого времени были США в НАТО. Германия не может тащить на себе ЕС в одиночку: это в особенности касается долговой нагрузки.

Как отмечает автор, многие страны ЕС переоценивают возможности Берлина. В ФРГ также есть внутриполитические противоречия, страна также сильно затронута эпидемией коронавируса и у неё также растут долги. Буссе подчёркивает, что к принципу солидарности в ЕС должно также относится и отсутствие чрезмерных требований от партнёров.