Посидел в карантине — теперь постой в очереди: европейцы привыкают к новой реальности

Жителям многих стран Европы приходится адаптироваться к новым требованиям социального дистанцирования даже после поэтапного смягчения карантинных мер. Теперь покупателям приходится ждать в очередях на улице перед магазинами, в метро и спортзалах резервируют пустые места, которые запрещено занимать из соображений безопасности, а в общественном транспорте проверяют не только билеты, но и наличие масок, передаёт Euronews.

Очереди на улицах становятся обычным явлением в странах, которые начали постепенный выход из карантина. В Бельгии, где теперь могут возобновить работу все торговые предприятия, покупатели с утра стали собираться у входов в магазины: в соответствии с санитарными правилами, внутри может находиться ограниченное количество посетителей.

ЖЕНЩИНА: Я стою в очереди, как и остальные — жду, пока толпа не рассосётся. Просто так уже не походишь, надо же соблюдать дистанцию в полтора метра.

ЖЕНЩИНА: Скажем так, это только начало! Походы в магазин стали менее спокойными, чем раньше — со всей этой дезинфекцией рук, а потом постоянно думаешь, к чему прикасаешься...

Похожие правила социального дистанцирования действуют в фитнес-центрах и спортивных комплексах, которые после двух месяцев локдауна открылись в Швейцарии. Некоторые тренажёры пришлось заблокировать, чтобы обеспечить безопасное расстояние между посетителями. Под вопросом и будущие групповые занятия.

Спортзалы и магазины открылись и в Германии. Наряду со многими ресторанами и музеями, а также школами. Но дальнейший порядок выхода из карантина вызывает теперь немало вопросов: официальные данные в воскресенье показали рост заболеваемости. Власти призывают граждан строже соблюдать меры социального дистанцирования и носить маски.

Обязательное ношение масок введено в Чехии, где выход из карантина начался раньше, чем в других странах: в конце месяца ожидается возобновление работы почти всех предприятий. А в июле, как отмечают в МИДе, республика может полностью открыть границы с соседними странами — уже ведутся соответствующие переговоры.

Карантинные меры смягчены на большей части территории Испании, где теперь можно встречаться с друзьями на террасах баров, кафе и ресторанов. Но в ряде городов сохраняются жёсткие ограничения — в том числе в Мадриде и Барселоне.

Хорватия тем временем перешла к третьему этапу выхода из карантина: открываются кафе, рестораны, торговые центры и школы, восстанавливается железнодорожное и авиасообщение внутри страны. Однако везде действуют строгие правила социального дистанцирования. А сотрудники, которые непосредственно общаются с клиентами, обязаны носить маски.

Дата выхода в эфир 11 мая 2020 года.