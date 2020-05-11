Guardian: хаотичная борьба Британии с эпидемией удивляет неблагополучную Грецию

Несмотря на мрачные последствия многолетнего долгового кризиса, властям Греции удалось с самого начала сдержать распространение COVID-19. На этом фоне действия британского правительства против эпидемии выглядят бессистемными и вызывают у греков лишь тревогу и недоумение, пишет The Guardian.

Обращение британского правительства с чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения поразила и встревожила многих европейцев, включая греков. «Хаотичная стратегия» Лондона была встречена с недоумением в стране, которой, несмотря на мрачные последствия продолжавшегося почти десятилетие долгового кризиса, удаётся удерживать вирус под контролем, пишет The Guardian.

«То, как Джонсон управлялся с пандемией, было почти средиземноморским по стилю —легкомысленным и беззаботным, — считает экономист Антонис Пападжаннидис. — Нельзя отделаться от мысли, что людей фактически оставили гнить, что интересы экономики были поставлены выше здоровья».

По его словам, из-за отсутствия «ответственного руководства» британцы получали противоречивые сообщения. «Сначала им говорят: «Проблем нет», затем: «О, проблема всё-таки есть». Так с ответственными гражданами не обращаются», — рассуждает аналитик.

В Соединённом Королевстве жертвой коронавируса стали более 31 тыс. человек. При этом в Греции, напротив, фиксируются самые низкие показатели заболевания на континенте — 150 летальных исходов и 2700 подтверждённых случаев заражения. И всё это благодаря жёстким мерам сдерживания эпидемии, принятым в самом начале.

«Всё это резко изменило судьбу нации, чаще ассоциируемой с гражданским неповиновением и некомпетентностью», — отмечает издание. В то время как Британия ещё не определилась, стоит ли значительно ослаблять карантин, греки готовят пляжи и отели к туристическому сезону, который они рассчитывают открыть в июле.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис до сих пор избегает искушения праздновать победу. Но на фоне разговоров эпидемиологов о выравнивании кривой опросы показывают, что поддержка его правительства достигло рекордно высокого уровня.

Гордость сменила гнев и стыд — чувства, которые преобладали на протяжении всей экономических трудностей, охвативших страну. По некоторым данным, доверие к государственным учреждениям также вернулось.

Аналитики считают, что устойчивость, достигнутая за годы кризиса, подготовила греков к борьбе с пандемией. Но Мицотакису, бывшему банкиру, который пришел к власти менее года назад, также ставят в заслугу решительное руководство с самого начала вспышки заболевания.

Греческий лидер понимал, что система здравоохранения, пострадавшая от мер жесткой экономии, быстро разрушится, если вирус не будет локализован. Правительство привлекло специалистов по инфекционным заболеваниям, которые стали играть центральную роль в ежедневных брифингах.

Помощник премьера заявил The Guardian, что власти страны не стремились к зрелищности и не испытывали высокомерие или «какие-либо чувства неуязвимости», которые часто мешают странам с имперским прошлым. «Мы прекрасно понимали о пределах возможности Греции», — подчеркнул чиновник.

Болезнь Джонсона, его драматическая госпитализация и предсмертное состояние нашли отклик в Греции. Многие проводят параллели с трагедиями древних писателей, столь любимых британским премьер-министром.

«В некотором смысле, то, что случилось с ним, отдаёт античной драмой, — предполагает Пападжаннидис. — В этой истории есть элемент катарсиса, очищения, который трудно не заметить. Но то, что происходит с Великобританией, наполняет нас, греков, чувством боли и печали».