Guardian: коронавирус усугубил негативные тренды, которые ведут ЕС к развалу

Пандемия коронавируса и её экономические последствия в виде масштабной рецессии укрепят существовавшие и ранее в Евросоюзе тревожные тренды, включая запрос на деглобализацию, центробежные тенденции внутри стран-членов, враждебность к экологическим инициативам, а также внутренние конфликты между разными регионами блока, пишет на страницах The Guardian британский политолог Чарльз Грант. По мнению аналитика, если Брюссель своевременно не отреагирует на эти вызовы, его могут ждать самые серьёзные проблемы вплоть до распада.

Хотя в полной мере оценивать последствия пандемии коронавируса ещё не время, уже сейчас понятно, что кризис усугубил существовавшие в Европе и до его начала «негативные тренды», пишет в своей статье для The Guardian директор лондонского аналитического Центра за европейские реформы Чарльз Грант. По мнению Гранта, всего таких трендов шесть, и все они, «скорее всего, помогут делу популистов, выступающих против Евросоюза».

Первым таким трендом является запрос на «деглобализацию», полагает Грант. Говорить об отказе от глобализации и возврате ранее выведенной за рубеж промышленности домой стали задолго до того, как разразилась пандемия, и продиктовано это было как политическими соображениями — в частности, международным производственным цепочкам угрожали протекционистский курс президента США Дональда Трампа и перспектива «жёсткого» брексита, — так и экономическими: разница в зарплатах между развивающимися и богатыми странами сокращается, и офшорный аутсорсинг становится в этой связи всё менее выгодным. Между тем, вызванные коронавирусным кризисом опасения европейских стран по поводу обеспеченности лекарствами и медицинскими средствами, а также всё более подозрительное отношение европейцев к китайскому бизнесу, дополнительно укрепляют аргументы сторонников европейской промышленной независимости, предупреждает эксперт.

Второй тренд — желание европейских стран самостоятельно определять свою политику, продолжает автор. Столицы государств — членов ЕС приобретают всё больший политический вес по сравнению с институтами Евросоюза, которые уже не один десяток лет уступают национальным правительствам всё больше полномочий. Ключевые страны ЕС в тяжёлые времена стараются погромче заявить о своей власти — как случилось, например, десять лет назад в ходе финансового кризиса. Теперь всё получилось так же, и Европейской коммиссии с большим трудом удавалось добиваться диалога между 27 членами блока и координировать их меры по противодействию пандемии, причём не только потому, что большая часть ключевых полномочий в плане здравоохранения, налоговой политики и границ остаётся на национальном уровне, но и из-за того, что многие люди в трудной ситуации прислушиваются в первую очередь к лидерам собственной страны, рассуждает аналитик.

Тренд номер три — движение к закрытию границ, уверен Грант. Как полагает эксперт, ЕС укрепляет внешние рубежи Шенгенской зоны ещё с 2015 года, когда впервые произошёл резкий скачок числа «людей, пытающихся получить убежище в Европе», а некоторые правительства стран-членов с тех пор начали контролировать границы и внутри зоны. Чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения только усилила недоверие к иностранцам, и в марте внешние границы Шенгенской зоны были почти полностью закрыты на въезд. Кроме того, отныне появились и дополнительные препятствия для движения людей внутри зоны — даже тогда, когда правительства стран Евросоюза полностью возьмут ситуацию под контроль, они явно будут опасаться открывать национальные границы. Кроме того, путешественников из регионов, где до сих пор свирепствует болезнь, вряд ли будут встречать с распростёртыми объятиями, и многие политики наверняка захотят максимально осложнить жизнь как им, так и нелегальным мигрантам, предполагает аналитик.

Четвёртым трендом Грант считает недовольство «зелёной» политикой. По прогнозу автора, пандемия скорее всего усилит сопротивление решениям, направленным на сглаживание последствий климатического кризиса и защиту окружающей среды. Европейские «популисты», включая «Шведских демократов», немецкую партию «АдГ», сторонников британского политика Найджела Фараджа, а также французских «жёлтых жилетов», культивировали и эксплуатировали враждебность к экологическим инициативам властей и до появления коронавируса — но теперь, когда у многих избирателей резко упал уровень жизни, они вряд ли будут готовы терпеть дополнительный ущерб для доходов и занятости, связанный с «зелёными» мерами. Европейские лидеры продолжают настаивать, что их планы по снижению выбросов парниковых газов «неприкосновенны», однако по мере того, как будет давать о себе знать рецессия, они будут всё сильнее ощущать нажим со стороны публики и бизнеса, которые будут вынуждать их умерить свои экологические амбиции.

Два последних тренда — это напряжённость, существующая как между восточной и западной частью ЕС, так и между севером и югом, пишет Грант. Венгрия, Польша, а также порой и ряд центральноевропейских стран вот уже несколько лет конфликтуют с остальными членами Евросоюза по разным поводам, то отказываясь принимать нелегальных мигрантов, то выступая против ограничений на выбросы парниковых газов из-за своей зависимости от угля, а то пренебрегая требованиями Брюсселя в плане независимости судебных властей и плюрализма мнений в СМИ — и коронавирус только усилит этот «раскол», поскольку центральноевропейские страны опасаются, что им придётся уступить часть бюджета ЕС южным государствам, а венгерский лидер Виктор Орбан воспользовался пандемией для того, чтобы расширить свои полномочия, что на западе воспринимают чуть ли не как «диктатуру», поясняет аналитик. Между тем, претензии к соседям имеются и у упомянутых южных стран, которые обиделись на север ещё во время кризиса еврозоны 10 лет назад, когда Германия, Нидерланды и ряд других их соратников по блоку не спешили оказывать им финансовую поддержку; теперь же, когда Италия и Испания, потерявшие от коронавируса больше людей и сильнее пострадавшие от него экономически, по-прежнему сталкиваются с нежеланием северян помогать им напрямую — на данный момент они могут рассчитывать не на гранты, а лишь на кредиты, что лишь усиливает среди южан враждебность к ЕС, констатирует автор.

«Приветствовать не следует ни одну из вышеописанных тенденций, — убеждён Грант. — Если Европа слишком сильно начнёт продвигать экономическую самостоятельность, это навредит доходам, которые генерируют через торговлю все континенты. Закрытие границ внутри Шенгенской зоны или её внешних рубежей после установления контроля над COVID-19, ничего дельного достичь не позволит. А когда перед ЕС встают транснациональные вызовы вроде экономических кризисов, пандемий или климатических изменений, ему нужны более сильные центральные институты, а не наоборот». По мысли автора, лидерам Евросоюза не стоит даже в новых условиях бросать усилия по борьбе с изменениями климата, а конфликт между востоком и западом, каким бы «пугающим» он ни был, нельзя решить, «безропотно снося неуважение к верховенству права» со стороны востока; что же касается раскола между севером и югом, ЕЦБ, вероятно, всё же сумеет принять достаточные меры для того, чтобы удержать Италию и другие южные государства в еврозоне — однако в случае бездействия враждебное отношение южан к ЕС может перекинуться и на другие страны, и даже может спровоцировать одну из них отказаться от евро или выйти из блока.