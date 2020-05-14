Guardian: еврокомиссар по экономике предупредил об «экзистенциальной угрозе» для ЕС после пандемии

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что над Евросоюзом может нависнуть «экзистенциальная угроза», так как страны-члены не обладают одинаковыми ресурсами для выхода из экономического потрясения, вызванного COVID-19, сообщает The Guardian. При этом Джентилони видит в этом также возможность заполнить пробел в общих инструментах экономической и фискальной политики союза.

Риск неравномерного экономического восстановления после кризиса, вызванного пандемией представляет «экзистенциальную угрозу» для Европейского Союза, пишет The Guardian со ссылкой на слова комиссара ЕС по экономике Паоло Джентилони.

Джентилони заявил, что для того чтобы избежать рисков экономического разделения Евросоюзу необходим «рациональный план восстановления».

Ожидается, что закрытие магазинов и заводов и приостановка авиасообщения в результате введения карантина приведёт к сокращению экономики ЕС на 7,5% в 2020 году, что является «самой глубокой экономической рецессией» в истории союза.

Прежде всего кризис отразится на Греции, Италии, Испании и Хорватии, ВВП которых сократится на 9%, тогда как экономика Германии сократится на 6,5%, а Австрии — на 5,5%. При этом страны располагают разными уровнями государственных ресурсов для спасения пострадавших предприятий и выплаты зарплаты рабочим.

Джентилони заявил, что просьбы о государственной помощи от стран-членов ЕС были очень несбалансированными.

«Что ясно, так это неравномерный уровень восстановления и риски, которые это создаёт для нашего единого рынка, и необходимая конвергенция, особенно в зоне евро. Это то, что я мог бы даже определить как экзистенциальную угрозу строительству союза», — приводит The Guardian слова комиссара.

Тем не менее Джентилони также видит в этом «историческую возможность заполнить пробел, который мы имеем в общих инструментах экономической и фискальной политики».

Европейская комиссия разрабатывает план восстановления, после того как в апреле лидеры ЕС призвали к ответу на исключительный экономический шок. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, план будет включать €1 трлн поддержки, однако ещё предстоит решить, откуда поступят деньги.

Как отмечает The Guardian, ожидается, что план восстановления будет включён в следующий семилетний бюджет ЕС, который был источником разногласий ещё до начала пандемии.