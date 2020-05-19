Guardian: неквалифицированным здесь не рады — британский парламент поддержал спорный законопроект о миграции

Палата общин проголосовала во втором чтении за законопроект об иммиграции, который в случае его окончательного одобрения приведёт к созданию в стране новой балльной системы, пишет The Guardian. По мнению критиков, эта инициатива ударит по «низкоквалифицированным» иностранным работникам, получающим менее £25 600 в год. В результате страна может столкнуться с нехваткой персонала в ключевых секторах, включая систему здравоохранения, отмечает издание.

Палата общин британского парламента проголосовала за «спорный» законопроект об иммиграции. Критики считают, что это предложение правительства Бориса Джонсона вызовет негодование у многих работников, которые рискуют своей жизнью на фоне пандемии коронавируса, пишет The Guardian.

Учитывая, что правящая Консервативная партия имеет в нижней палате большинство мест, документ легко получил необходимое количество голосов. Теперь парламентариям предстоит продолжить его тщательное изучение.

Если законопроект в конечном итоге получит королевскую санкцию, то приведёт к отмене свободного передвижения со странами ЕС, как обещал Джонсон во время референдума 2016 года. Кроме того, на его основе возникнут новые принципы, регулирующие, кто именно сможет приезжать в Великобританию, поясняет издание.

«Законопроект, который мы рассматриваем сегодня, сыграет важную роль в наших планах будущего восстановления. Он покончит со свободным передвижением и проложит путь для нашей новой балльной иммиграционной системы», — заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, выступая в палате общин во время дебатов по второму чтению.

Правительство уже объявило некоторые предложения по новой системе. Согласно плану, баллы будут начисляться за определённый уровень знания английского, за получение вакансии от аккредитованного работодателя и за соблюдение зарплатного минимума в размере £25 600 в год.

Лейборист Ник Томас-Саймондс раскритиковал предлагаемый кабмином зарплатный порог. По его словам, этот пункт даёт понять, что любой, кто получает меньше, является неквалифицированным, и в Соединённом Королевстве таким людям не рады.

«Те, кто аплодировал сиделкам в четверг, сегодня рады поддержать законопроект, который шлёт мощный сигнал тем самым людям: действующее правительство не считает их квалифицированными работниками, — подчеркнул политик. — Являются ли квалифицированными продавцы? Мусорщики? Работники органов местного самоуправления? Персонал Национальной службы здравоохранения? Сиделки? Разумеется, нет».

Некоторые видные тори также призвали правительство не торопиться с введением новой системы. Экс-министр по вопросам иммиграции Кэролин Нокс предупредила, что законопроект необходимо вводить поэтапно, в противном случае страна рискует столкнуться с нехваткой персонала в ключевых секторах.

«Я благодарю министра внутренних дел за её стремление продлить визы для врачей и медсестёр, но как быть с сиделками? Неужели их тяжёлый труд снова оказался забыт? А как насчёт вспомогательного персонала в наших больницах? Мы не можем открывать больницы, если не сможем содержать в чистоте их туалеты», — подчеркнула Нокс.

Между тем, согласно новому опросу аналитического центра British Future, из-за коронавируса всё больше британцев начинают ценить труд так называемых низкоквалифицированных работников домов престарелых, транспорта и торговли. Подобные взгляды могут повлиять на дебаты об иммиграции, считают эксперты.