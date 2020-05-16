Independent: коронавирус «убедил» Джонсона поддержать стратегию борьбы с лишним весом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изменил отношение к борьбе с лишним весом в стране, решив направить свои усилия на создание новой стратегии, передаёт The Independent. На пересмотр позиции Джонсона толкнула его госпитализация и опасения относительно того, что люди с избыточным весом больше подвержены COVID-19.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен направить свои усилия на новую стратегию борьбы с лишним весом у британцев на фоне опасений, что коронавирус сильнее влияет людей с избыточным весом, сообщает The Independent.

Главу государства убедили, что лишний вес является основной причиной, по которой он попал в реанимацию после заражения коронавирусом.

Как отмечает издание, Джонсон заявил кабинету министров, что «передумал на этот счёт» и начнёт работу над новой стратегией борьбы с избыточным весом в стране.

Согласно ряду исследований, лишний вес увеличивает риск необходимости стационарного лечения COVID-19. При этом, по статистике, от него страдает примерно каждый третий британец.

В июле прошлого года Джонсон пообещал пересмотреть налоги на «вредные привычки», в частности налог на сахар, введённый бывшим канцлером казначейства Джорджем Осборном. Эксперты в области здравоохранения остались недовольны желанием премьера, предупреждая, что «плохое питание в настоящее время представляет большую угрозу для здоровья человека, чем курение».

«Приятно видеть, что налог на сахар, который я внёс в бюджет на 2016 год, продолжает одерживать победу над теми, кто выступал против него», — прокомментировал пересмотр своей позиции Джонсоном Осборн.

Однако The Independent полагает, что премьер может столкнуться с противодействием внутри собственной Консервативной партии, особенно если речь идёт о повышении налогов.

Парламентарий от партии Дэвид Дэвис заявил, что ему «приятно видеть, что Борис сейчас серьёзно относится к проблеме лишнего веса», однако он призвал Джонсона убедиться, что за его политикой будет стоять тщательная проверка научных данных.