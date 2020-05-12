Daily Mail: Джонсон не исключил, что разработать вакцину от коронавируса не удастся никогда

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CNBC: следующий удар по человечеству — после коронавируса миллионам людей грозит туберкулёз CNBC
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Климкин: у России нет морального права праздновать День Победы Еспресо ТВ
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В Оренбургской области с начала мая выявили 49 нарушений пожарной безопасности
ГУ МЧС по Оренбургской области выявило 49 нарушений пожарной безопасности с начала мая 2020 года.
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В акции «Бессмертный полк онлайн» приняли участие почти 3 млн человек
В акции «Бессмертный полк онлайн» приняли участие почти 3 млн человек со всего мира.
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Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах
Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, где произошли пожары.
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СМИ: Продажа «Ньюкасла» оказалась под угрозой срыва из-за пиратства
Сделка по продаже английского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» оказалась под угрозой срыва.
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Обвиняемый по делу о пожаре хозяин хосписа в Красногорске признал вину
Хозяин частного хосписа в подмосковном Красногорске, где в результате пожара погибли 11 человек, полностью признал вину, сообщает пресс-служба СК.
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Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в стране. По его словам, методом Минска по реагированию на коронавирус уже воспользовались и другие государства.
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Косачёв оценил внесённую в конгресс резолюцию по России
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал внесённую в конгресс США резолюцию, которая осуждает «нарушение прав человека в России».
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Русский музей проведёт онлайн-экскурсию
Сотрудники Русского музея проведут экскурсию по залам Михайловского дворца в режиме онлайн.
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Эксперты подтвердили ценность усадьбы Щукина в Москве
Московский департамент культурного наследия утвердил предмет охраны усадьбы П.И. Щукина.
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Гимнастка Солдатова рассказала, кем из фигуристов она восхищается
Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала, кем из фигуристов восхищается.
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В Москве рассказали о программе переобучения граждан «Профессионал»
В Москве рассказали, что жители столицы могут пройти переобучение в дистанционном режиме по 50 программам дополнительного образования в учебном центре «Профессионал».
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В НБКИ предупредили о мошенничествах с кредитными историями
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков предупредил о распространении нового вида мошенничества с кредитными историями на фоне коронавируса.
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Погибшие при пожаре в Петербурге были госпитализированы с COVID-19
Пациенты, погибшие в результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, попали туда из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил прокурор Выборгского района города Павел Данилов.
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Врач рассказала о содержащих необходимые витамины продуктах
Врач Лариса Алексеева дала рекомендации по употреблению продуктов, содержащих необходимые для поддержания здоровья витамины.
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В Роскачестве предупредили о фейковых сайтах для видеоконференций
Специалисты Роскачества предупредили об опасности фейковых сайтов для видеоконференций.
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Глава Минкультуры заявила, что проходит лечение от коронавируса дома
Глава Минкультуры Ольга Любимова сообщила, что проходит лечение от коронавируса дома.
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Леклер об уходе Феттеля: между нами всегда было уважение, даже если со стороны так не казалось
Пилот Ferrari монегаск Шарль Леклер прокомментировал предстоящий по завершении сезона уход из команды четырёхкратного чемпиона «Формулы-1» Себастьяна Феттеля.
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Бинотто: у решения не продлять контракт с Феттелем не было какой-то одной причины
Руководитель итальянской команды «Формулы-1» Ferrari Маттиа Бинотто прокомментировал решение завершить сотрудничество с четырёхкратным чемпионом Себастьяном Феттелем.
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В России умерли пять заболевших коронавирусом журналистов
Пятеро журналистов с коронавирусной инфекцией скончались в России. Об этом сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв.
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СМИ: У Феттеля есть предложения от нескольких команд «Формулы-1»
Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель, объявивший о своём уходе из Ferrari, получил предложения от нескольких команд.
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На лечении в Коммунарке находятся более 330 пациентов
Более 330 пациентов находятся на лечении в больнице в посёлке Коммунарка в Москве, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
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В Москве общее число случаев коронавируса превысило 121 тысячу
В столице подтверждено 5392 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксирован 121 301 случай коронавируса.
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Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе
Серебряная медалистка чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию Анна Щербакова опровергла информацию о намерении отказаться от услуг тренера Этери Тутберидзе.
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Россия вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса
Число зарегистрированных в России случаев выявления коронавирусной инфекции увеличилось до 232,2 тыс. Таким образом, страна вышла на второе место в мире по количеству выявленных заболевших коронавирусом за весь период пандемии.
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Менеджер: в планы Макгрегора входит поединок по правилам бокса
Оди Аттар, менеджер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора, рассказал о планах ирландского спортсмена.
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В Минкультуры сообщили о порядке работы музеев на фоне коронавируса
Замминистра культуры Алла Манилова рассказала о правилах работы российских музеев в связи с коронавирусом.
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МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Москве во вторник, 12 мая.
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Число выздоровевших после коронавируса в России превысило 43 тысячи
За сутки после COVID-19 в России выздоровели 3711 человек, всего выписаны 43 512.
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В России за сутки умерли 107 человек с коронавирусом
За сутки в России умерли 107 человек с коронавирусом, за всё время — 2116.
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СМИ: Бывший клуб Витселя обанкротился и снялся с чемпионата Китая по футболу
Футбольный клуб «Тяньцзинь Тяньхай» объявил о решении сняться с чемпионата Китая по футболу из-за проблем с финансами.
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За сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса
Число выявленных заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 10 899, до 232 243, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Число жертв пожара в хосписе в Красногорске увеличилось до 11
Число жертв пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске увеличилось до 11, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.
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Феттель заявил, что покинет Ferrari по окончании сезона-2020
Четырёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Себастьян Феттель сообщил, что покинет итальянскую команду Ferrari по окончании нынешнего сезона.
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Олимпийский чемпион по боксу Тищенко опроверг слухи о заражении коронавирусом
Олимпийский чемпион по боксу в весовой категории до 91 кг Евгений Тищенко опроверг информацию, что его тест на коронавирус показал положительный результат.
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Главврач больницы Святого Георгия в Петербурге прокомментировал пожар
Главный врач больницы Святого Георгия в Петербурге Валерий Стрижелецкий прокомментировал произошедший в медучреждении пожар, в результате которого, по предварительным данным, погибли пять человек. По его словам, больница полностью возобновит приём пациентов к вечеру.
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СМИ включили Яшина и Волченкова в символическую сборную «Оттавы»
Российские хоккеисты Алексей Яшин и Антон Волченков включены в символическую сборную команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз».
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Отопление отключили во всех домах Москвы
Отопление отключено во всех жилых и административных зданиях Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы Пётр Бирюков.
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На странице Щербаковой в соцсети появилось сообщение об уходе от Тутберидзе
На странице двукратной чемпионки России и серебряной медалистки чемпионата Европы по фигурному катанию Анны Щербаковой в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение об уходе из группы Этери Тутберидзе. Позднее и сообщение, и сама страница Щербаковой были удалены.
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Власти Украины пока не запрещали показывать бои с участием Нурмагомедова
Пресс-служба телеканала Setanta Sports, транслирующего турниры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории Украины, сообщила, что на данный момент правительство страны не запрещало показывать схватки с участием действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
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Пожар в больнице в Петербурге полностью ликвидирован
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован.
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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СМИ: Клубы АПЛ потеряют минимум £300 млн из-за пандемии коронавируса
Убытки клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) из-за паузы в чемпионате, вызванной пандемией коронавируса, составят по меньшей мере £300 млн.
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Канадские СМИ включили Буре в символическую сборную «Ванкувера» за всю историю
Российский нападающий Павел Буре вошёл в состав символической сборной команды «Ванкувер Кэнакс» за всю историю выступления клуба в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Генпрокуратура взяла на контроль проверку пожара в больнице Петербурга
Генеральная прокуратура России взяла на контроль проверку в связи с пожаром в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где, по предварительным данным, погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Плющенко заявил, что лично не приглашал к себе фигуристку Трусову и тренера Розанова
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не переманивал в свою команду ни бронзовую медалистку чемпионата Европы Александру Трусову, ни специалиста Сергея Розанова.
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На Украине число случаев коронавируса превысило 16 тысяч
На Украине количество инфицированных коронавирусом возросло на 375, до 16 023, сообщает украинский Минздрав.
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Тактаров: Ян разобрал бы Сехудо на молекулы
Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров выразил мнение, что российский боец легчайшего веса Пётр Ян станет следующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в данной весовой категории.
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СМИ: Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в сезоне-2019/20
Российский нападающий Кирилл Капризов, в прошлом сезоне защищавший цвета клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА, не сможет выступать за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» в нынешнем сезоне, если тот будет возобновлён.
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В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство. Документ опубликован в думской электронной базе данных.
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Нурмагомедов пошутил над Макгрегором
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посмеялся над заявлением экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора о том, что россиянин любит «обнимать ноги».