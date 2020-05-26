DE: за планы Меркель и Макрона расплачиваться будут беднейшие страны Европы

Франко-немецкий план по восстановлению европейской экономики предполагает создание фонда, чьё финансирование обеспечат самые бедные страны ЕС, пишет The Daily Express со ссылкой на новое исследование. При этом крупнейшие экономики Евросоюза (Италия, Франция, Испания) сильно пострадали от пандемии коронавируса, поэтому получат часть выплат из фонда.

Согласно плану Франции и Германии, беднейшие европейские страны возьмут на себя бремя по восстановлению Евросоюза после пандемии коронавируса, сообщает The Daily Express со ссылкой на новый анализ.

Издание напоминает, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили занять €500 млрд на международных рынках, чтобы выдать их в качестве грантов и кредитов странам—членам ЕС. По их проекту европейские страну примут на себя обязательства по общим долгам для оплаты финансовой помощи, которая будет выплачиваться отраслям промышленности и регионам, наиболее сильно пострадавшим от пандемии.

Однако согласно исследованию Центра европейских экономических исследований крупнейшими донорами могут стать самые бедные европейские страны. Так, согласно одному из предположений, Польша может отдать в фонд €10,4 млрд, потому что по сравнению с крупнейшими экономиками ЕС меньше пострадает от рецессии. При этом ожидается, что такие страны, как Франция, Испания, Греция и Ирландия, последствия коронавируса затронут сильнее, поэтому они получат большие суммы из восстановительного фонда.

Как отмечает британская газета, согласно модели, учитывающей падение ВВП, больше Польши заплатит только крупнейшая экономика ЕС Германии: от неё ожидается поступление €23,45 млрд в фонд. Италия — третья экономика ЕС — получит €25,8 млрд финансовой помощи, Испания — €13,73 млрд, а Франция, стоящая на втором месте по экономике, обогатится на €10,67 млрд. Так называемая «экономная четвёрка» (Дания, Австрия, Швеция и Нидерланды), которая публично выступила против франко-немецкого плана, также по условиям договора профинансирует фонд, а от Румынии и Чехии ожидают по миллиону евро.

«В конечном итоге восстановительный фонд не поможет решить серьёзные финансовые проблемы Италии и Греции», — считает автор исследования профессора Фридриха Хайнеманна. По его словам, с экономической точки зрения деньги действительно текут с востока Европы на юг, потому что на юге рецессия ощущается особенно глубоко, однако с политической точки зрения возникнет «значительное сопротивление», а в долгосрочной перспективе польза фонда «не очевидна». В то же время Мадрид предупредил, что откажется от фонда помощи в виде займа, потому что он возложит на Испанию и Италию большую часть долга, пишет The Daily Express.