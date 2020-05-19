Die Welt: Курц раскритиковал антикризисный план Меркель и Макрона

Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался против программы финансовой помощи странам ЕС, предложенной Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, пишет Die Welt. По мнению Курца, ЕС должен проявить солидарность, однако помощь пострадавшим странам следует предоставлять в форме кредитов, а не в форме субсидий.
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон планируют помочь странам ЕС преодолеть кризис с помощью фонда на €500 млрд, пишет Die Welt. Канцлер Австрии Себастьян Курц критически отозвался об этой идее: он заявил, что Вена по-прежнему придерживается мнения, что Брюссель должен выдавать наиболее пострадавшим от кризиса странам кредиты, а не субсидии.
«Мы проявим солидарность и поддержим страны, наиболее сильно затронутые коронавирусом, однако этот процесс должен реализовываться с помощью кредитов, а не субсидий», — приводит издание официальное заявление ведомства австрийского канцлера.
Die Welt напоминает, что в минувший понедельник Ангела Меркель и Эммануэль Макрон предложили программу по экономическому восстановлению ЕС, которая, в первую очередь, должна помочь наиболее пострадавшим от пандемии странам, таким как Италия и Испания. Предложенный план должен быть утверждён всеми странами-членами.
Глава ЕЦБ Кристин Лагард приветствовала немецко-французский план, отметив, что он «открывает путь к долгосрочным займам Еврокомиссии и позволяет направлять объёмную помощь из бюджета ЕС в пользу наиболее пострадавших от кризиса стран». По словам Лагард, программа финансовой помощи соответствует духу солидарности и ответственности.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков направил письма губернаторам каждого региона, в котором выступают клуб или клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) с просьбой разрешить командам возобновить тренировки.
Депутаты Верховной рады Ирана Верещук заявила о необходимости создать комиссию по расследованию обнародованных аудиозаписей, на которых якобы фигурируют голоса бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента Джо Байдена.
Российский боец смешанного стиля Магомедрасул Хасбулаев, который является родственником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что отец 31-летнего спортсмена Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии.
Совет Федерации предлагает правительству разработать программу по восстановлению уровня доходов граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение, как пишет РИА Новости, содержится в проекте постановления палаты.
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров обсудил с немецким коллегой Хайко Маасом вопросы двустороннего сотрудничества и координации усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Москве прогнозировался «огромный пик» заболеваемости и госпитализации из-за коронавирусной инфекции, но «ужасный прогноз» не сбылся. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Новые автомобили, которые стоят недалеко от озера Смолино в Челябинске, были закуплены региональным правительством для саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году взамен устаревшего автопарка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Первый заместитель министра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что Минстрой России разработал изменения в перечень обязательных требований при строительстве, что на 30% сократит количество требований.
Рабочая группа, сформированная Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Ассоциацией европейских клубов (ECA) и европейскими лигами, рассматривает экспресс-формат завершения розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Центробанк России видит потенциал для проведения «мягкой политики» и дальнейшего снижения процентной ставки для поддержания экономики в условиях снятия ограничительных мер. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко заявил, что подавляющее большинство граждан предпочтут вернуться работать в офис после завершения пандемии коронавируса.
Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила, что сенаторы внесли в Госдуму поправку о возможности перехода на дистанционный режим обучения в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на решение руководства московского футбольного клуба «Локомотив» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ в ближайшее время проведёт оценку собственных действий во время пандемии коронавирусной инфекции.
Минэкономразвития заканчивает формировать общенациональный план восстановления экономики России, внесёт его в правительство 25 мая. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников в ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным.