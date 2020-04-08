Bild: Курц надеется, что Меркель не считает его плохим канцлером

Ангела Меркель на днях заявила, что была бы плохим канцлером, если бы уже сейчас назвала дату окончания действия экстренных мер в связи с пандемией коронавируса. Между тем, канцлер Австрии озвучил план по ослаблению защитных мероприятий, обозначив соответствующие даты. Однако он надеется, что Меркель не считает его из-за этого плохим канцлером, отметил Себастьян Курц в интервью немецкому таблоиду Bild.

Канцлер Австрии Себастьян Курц на этой неделе выступил на пресс-конференции, озвучив план того, как может выглядеть жизнь страны в условиях пандемии коронавируса после Пасхи, пишет немецкий таблоид Bild.

Первый шаг ослабления мер по борьбе с распространением вируса состоит в разрешении возобновить работу с 14 апреля, которое коснётся небольших магазинов и фермерских рынков. То же самое относится и к государственным паркам с ограниченным доступом. С 1 мая смогут открыться все магазины, торговые центры и парикмахерские салоны. Тем не менее, запрет на проведение масштабных мероприятий продолжит действовать вплоть до конца июня.

В то время как в соответствии с планом Курца австрийская экономика снова должна набрать мощность, Меркель в понедельник заявила: «Но я была бы плохим канцлером, или мы были бы плохим правительством, если бы уже сейчас стали называть дату». Означает ли это, что Меркель считает Себастьяна Курца плохим канцлером? Сам глава австрийского правительства в беседе с журналистом Bild ответил на этот вопрос следующим образом: «Ну, надеюсь, что это не так. У нас хороший контакт, у немецкого канцлера Ангелы Меркель и у меня».

Также Курц рассказал о вводе новых мер для Австрии: страна должна измениться и приспособиться к ситуации. «Параллельно с этим ослаблением мы, разумеется, вводим новые меры, такие, как, например, ношение масок, защиты для ротовой и носовой полости, при совершении покупок, в общественном транспорте и везде, где может произойти тесный контакт с другими людьми, чтобы таким образом продолжить сокращение распространения болезни», — объяснил Курц в интервью изданию.

По его словам, такое развитие подсказывает опыт других стран. «Он совершенно ясно говорит нам, что соблюдение дистанции и ношение масок или, по крайней мере, прикрывание рта и носа является существенным вкладом в обуздание ситуации в этих странах», — отметил канцлер Австрии.

«Да, это чуждо, это ново, это нечто, к чему необходимо привыкнуть», — согласился глава правительства Австрии, но в то же время обратил внимание на то, что «это не причиняет никакого вреда экономике страны».

Раньше в Австрии косились на китайских туристов, которые выглядели странно в защитных масках, осматривая основные достопримечательности Вены, однако теперь самим австрийцам придётся за несколько месяцев перестроиться и приспособиться к ситуации, считает Курц. «Мы должны немножко изменить наше поведение. Мы должны принять то, что для нас чуждо и непривычно, чтобы совладать с этим кризисом», — подчеркнул политик.

По его словам, возвращение к активной работе экономики должно осуществляться очень осторожно, медленно и постепенно. В первую очередь, необходимо вернуть торговлю — сначала небольшие магазинчики, потом крупные. Школы пока останутся закрытыми, подчеркнул канцлер Австрии. Ограничения выхода на улицу также продолжат существовать.

Нужно следить за статистикой и анализировать её в ежедневном режиме. При этом Курц предостерегает: запустить экономику слишком рано «было бы ошибкой». Поэтому при возобновлении работы компаний ситуация будет рассматриваться детально. «Мы очень осторожны, и у нас есть постоянная возможность нажать на тормоз», — подчеркнул Курц в интервью Bild.

В то же время, он отметил, что положение дел в Австрии не сопоставимо с ситуацией в Германии. «Мы приняли меры раньше, чем Германия, и выиграли время», — пояснил он. Также Курц поддерживает постоянный контакт с политиками в немецком правительстве. Он выразил убеждение, что как только ситуация в Германии приблизится к австрийской, там также начнётся ослабление сдерживающих мер.

Помимо этого, Себастьян Курц пояснил свою позицию по поводу критики бездействия властей в отношении австрийского горнолыжного курорта Ишгль, откуда вирус распространился по многим странам. Курц заявил, что не поддерживает попытки возложить на других вину за распространение вируса в своей стране. Он пообещал, что если упущения действительно будут выявлены, всё непременно выяснится и не останется без последствий. Однако не следует сводить всё к одному Ишглю. В Австрии зафиксировано около 40 очагов распространения инфекции, в том числе лыжные курорты, — однако в не меньшей степени распространению вируса способствовали австрийские туристы, вернувшиеся из-за границы, например, из Италии, Ирана или Египта, подчеркнул Себастьян Курц в интервью немецкому таблоиду Bild.