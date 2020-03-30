Euronews: жители Вены молятся у Чумной колонны об избавлении от коронавируса

Мраморная колонна в центре Вены, символизирующая победу над чумой в XVII веке, превратилась из архитектурного памятника в стиле барокко в место паломничества для тысяч горожан. Теперь многие австрийцы приходят сюда, чтобы с молитвой попросить защиты в разгар эпидемии коронавируса, передаёт Euronews.

В Вене мраморная молитвенная колонна в стиле барокко, символизирующая победу над чумой, превратилась в место паломничества тысяч горожан. Верующие просят у Всевышнего спасения и излечения от коронавирусной инфекции, несут цветы, зажигают свечи.

ЖЕНЩИНА: Я молюсь о том, чтобы мир стал лучше, чтобы этот кризис закончился как можно скорее. Всегда найдётся причина зажечь свечу.

Колонна в честь Святой Троицы, или Чумная колонна, была возведена в 1693 году. Эпидемия чумы в столице Австрии в конце XVII века — одна из крупнейших в Европе — по разным оценкам, унесла жизни около 80 тысяч человек.

ЕЛЕНА ХОЛЬЦХАУЗЕН, искусствовед: Люди приносят сюда свои тревоги и страхи, они хотят выразить своё беспокойство — и я думаю, это хорошо, что есть такое место. Оно напоминает нам о другом тяжёлом времени.

«Чёрная смерть» была частым гостем в Вене. Во время последней эпидемии в 1713 году власти города ввели жёсткие меры: были созданы карантинные зоны и организованы отдельные госпитали для заражённых чумой, велось наблюдение за передвижением людей. И такие ограничения принесли свои плоды.

ЙОХАННЕС ПЛЕШБЕРГЕР, корреспондент Euronews: Чумная колонна олицетворяет собой веру, представленную в виде молодой женщины с крестом, которая с помощью ангелов прогоняет старуху-чуму. Это победа веры на чумой. И сегодня, во время эпидемии коронавируса, эта вера дарит надежду многим людям.

Йоханнес Плешбергер, Euronews, Вена.

Дата выхода в эфир 29 марта 2020 года.