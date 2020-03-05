CNN провёл параллели между Великой чумой и коронавирусом — обе болезни пришли из Китая

Несмотря на разные эпохи, у Великой чумы и коронавируса есть кое-что общее: обе болезни появились в китайской провинции Хубэй и обе распространились по миру по одному торговому маршруту, передаёт CNN. Тем не менее, по мнению историка медицины Мерла Айзенберга, хотя вряд ли стоит удивляться таким совпадениям, подобное восприятие в основном обуславливается катастрофическими событиями XIV века, в то время как исторически вспышки чумы значительно варьируются по тяжести последствий.

Когда речь заходит о смертоносных вспышках заразных болезней по количеству погибших и уровню хаоса вряд ли что-то может сравниться с чёрной смертью, известной также как Чума, Великая чума и чёрный мор. Всего лишь за пять лет с 1346-го и 1351-й год она стёрла с лица земли половину населения Европы. Считается, что чума изначально появилась в китайской провинции Хубэй, а затем распространилась на запад по знаменитому торговому Шёлковому пути. Через несколько лет она добралась до Персии — ныне известной как Иран. Затем попала в Европу через итальянский порт Генуя.

А вот и современная версия Шёлкового пути: она называется «Один пояс — один путь». И так уж получилось, что коронавирус пошёл очень знакомой тропой — из столицы Хубэя города Ухань, где его впервые обнаружили, по остальному миру. Однако счёт здесь идёт не на года, а на дни и недели. И вновь Иран и Италия стали точками маршрута болезни.

Это не значит, что коронавирус, как и чума, должен выкосить половину Европы. Однако уроки истории не теряют своей актуальности и по сей день. С нами на связь из Аннаполиса в Мэриленде выходит историк медицины Мерл Айзенберг. Мерл спасибо, что согласились выступить и прояснить пару моментов.

МЕРЛ АЙЗЕНБЕРГ, историк медицины, университет Мэрилэнда: Спасибо, что пригласили.

Мы смотрим на ситуацию и видим параллели. Кое-кто видит в инициативе «Один пояс — один путь» — этом многомиллиардном китайском проекте по строительству дорог, железнодорожных путей и портов — идеальное шоссе для пандемии. Однако во время предыдущих вспышек вроде SARS и MERS такого уровня распространяемости не наблюдалось. Как так получилось, что в большинстве случаев есть какая-то непосредственная связь с Китаем?

МЕРЛ АЙЗЕНБЕРГ: Если исходить из моего опыта работы здесь, в Национальном центре социо-экологического синтеза, то нам надо рассмотреть то, как функционируют международные коммуникации в более широком смысле. В прошлом, как вы уже сказали, в случае с чёрной смертью маршруты передачи были очень похожими. Люди, как и всегда, перемещались по тем же дорогам и преодолевали те же горные перевалы. Так что мировая торговля как тогда, так и сейчас — это путь, по которому передвигается болезнь. Так что вряд ли стоит удивляться тому, что сейчас дела обстоят таким же образом.

Да, вряд ли стоит удивляться тому, что болезни распространяются по тем же оживлённым торговым путям, вне зависимости от того, стоит ли на дворе XIV или XXI век. Но удивительно то, что точкой отчёта стала провинция Хубэй в Китае. Это во многом провоцирует паранойю насчёт вспышек болезней и наводит на мысль, что на нас надвигается что-то загадочное, смертоносное и ужасное. Это ведь во многом результат нашего восприятия?

МЕРЛ АЙЗЕНБЕРГ: Да, вы правы. Вы говорили о чёрной смерти. Когда мы думаем о чуме, то мы думаем о Чуме с большой буквы «Ч» и в кавычках, ведь так? Мы мыслим о ней только в контексте той самой катастрофы. Однако в реальности в истории было ещё две крупные вспышки чумы. Одна произошло за 800 лет до чёрной смерти — в VI веке, — а вторая — около 1900 года, в XX веке. И оба этих эпизода сильно отличаются друг от друга. Зона поражения обеих вспышек была очень приличной, однако они оказали значительно меньшее влияние. Если мы говорим о начале XX века, то чума в некоторых местах — например, в Южной Азии — убила много людей, но в других, вроде Сан-Франциско, за пять лет умерло всего лишь 120 человек. Для этих 120 человек это, конечно, было ужасное событие, но эта цифра, очевидно, меркнет по сравнению с половиной населения Европы.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 05 марта 2020 года.