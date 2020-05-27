Французский историк: соглашение Меркель и Макрона ещё не признак «доброго согласия» между Парижем и Берлином

В объявлении Меркель и Макрона о соглашении по вопросам восстановления европейской экономики многие увидели признак потепления отношений между Францией и Германией, пишет в статье для Le Figaro историк и эксперт в области франко-немецких отношений Эдуар Юссон. Однако по мнению автора, согласие Меркель на проект Макрона было всего лишь вынужденным шагом. Рассчитывать в деле спасения европейской экономики на расколотую изнутри Германию Франции не стоит, предупреждает эксперт.

Новость о том, что французский президент и немецкий канцлер предложили совместный план поддержки экономики ЕС, обрадовала французских обозревателей, замечает на страницах Le Figaro историк и эксперт в области франко-немецких отношений Эдуар Юссон. Как отмечает автор, для этой радости было три причины: сумма предлагаемых вложений — €500 млрд, согласие канцлера с идеей финансовых переуступок, а также видимое возвращение Германии и Франции к сотрудничеству.

При этом сам историк не спешит видеть в произошедшем признаки «доброго согласия» между Парижем и Берлином, столь привычного ранее, но испарившегося несколько лет назад. Как напоминает эксперт, всего 3 недели назад, 5 мая Конституционный суд Германии поддержал критиков программы скупки долгов Европейским центробанком в период с 2012-го по 2018 год и дал ЕЦБ три месяца на разъяснение мотивов решения, потенциально нарушающего Маастрихтский договор и знаменовавшего переход к взаимным долгам, против которого всегда выступало немецкое общественное мнение. Если ответ ЕЦБ не удовлетворит суд, он может вынести второе решение, которое, по факту, сделает невозможным дальнейшее участие бундесбанка в проектах скупки долгов Европейского центрального банка. Таким образом, под вопросом оказалось будущее еврозоны.

Как отмечает специалист, напряжённость, возникшую среди немцев после этого решения, нельзя недооценивать. Урсула фон дер Ляйен, выступая в качестве председателя Еврокомиссии, сообщила, что возглавляемое ею учреждение может подать апелляцию против правительства Германии за несоблюдение верховенства европейского права над национальным законодательством. В самой Германии также бушуют яростные дебаты, поскольку от распада еврозоны может серьёзно пострадать немецкая промышленность — возвращение к немецкой марке означало бы неблагоприятную для экспорта валютную переоценку.

Как подчёркивает эксперт, воспринимать внезапное расположение канцлера к плану поддержки европейской экономики следует именно в этом контексте. Предвидя второе решение Конституционного суда, Меркель, по сути, положила конец крайне уступчивой валютной политике и представила себя в позиции для контратаки. Потерянные возможности финансирования европейской экономики с помощью ЕЦБ можно попытаться компенсировать «смелым» увеличением бюджета ЕС и введением практики финансовых переуступок и общих долгов в рамках Европейского союза. Канцлер намерена попытаться обойти решения Конституционного суда, предоставив Европейской комиссии право для заимствования средств.

При этом нельзя утверждать, что у немки Меркель больше шансов убедить конституционный суд, чем у главы ЕЦБ, француженки Кристин Лагард, замечает специалист. Говоря о Германии, многие вспоминают о её неоспоримом прагматизме, однако забывают о её способности ввязываться в бесконечные споры по этическим и абстрактным вопросам, отмечает историк, приводя в пример религиозные войны XVI века, погрузившие страну в междоусобный конфликт на 150 лет и распространившиеся по всей Европе.

По мере того как в Германии начинается глубокий раскол между сторонниками разных подходов к ЕС и принципу субсидиарности,* страна погружается во внутреннее правовое противостояние, которое может повлечь за собой международные последствия, замечает автор. Сразу после объявления о франко-немецком соглашении по поводу восстановления экономики австрийский канцлер Себастьян Курц дал понять, что выступает против плана, заручившись поддержкой Дании, Швеции и Нидерландов. При этом Рим и Мадрид с такой же быстротой поспешили приветствовать решение Парижа и Берлина. «Все ингредиенты страшного европейского структурного конфликта в сборе: он примет форму междоусобной ссоры, которая распространится на весь Европейский союз», — прогнозирует эксперт.

Как напоминает историк, в 1830-х годах немецкий писатель Генрих Гейне советовал французам никогда не вмешиваться в «немецкие споры», сознавая их непримиримость. По его словам, немцы всегда начинали с дебатов по принципиальным вопросам перед тем, как перейти к политической борьбе. Ослушавшийся этого совета и ввязавшийся в конфликт Пруссии с соседями французский император Наполеон III в результате лишился своего трона.

В заключение автор отмечает, что будет не лишним посоветовать Эммануэлю Макрону «не класть все яйца в одну корзину» и иметь план «Б», в котором возобновление экономической активности в Европе не будет зависеть от немецкой поддержки, учитывая, что исход внутринемецких дебатов о степени вовлечённости страны в дела ЕС предсказать невозможно.

* Принцип субсидиарности в ЕС означает, что вне сферы их непосредственной компетенции органы ЕС могут действовать лишь в том случае, если возникшая проблема действительно может быть эффективнее решена Сообществом в целом, а не отдельными государствами-членами или регионами (прим. ИноТВ).