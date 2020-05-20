Euronews: новой жертвой коронавируса в Европе стал рынок труда

Статистика показывает, что число людей, потерявших работу во время коронавирусной пандемии, уже превысило четверть от всего количества трудоспособного населения Европы. Общее количество европейских безработных может достигать 59 млн человек, при этом эксперты предупреждают о грядущей депрессии и новых банкротствах даже после отмены карантина, передаёт Euronews.

Оплакивая мёртвых (а от коронавирусной инфекции погибли свыше 35 тысяч жителей Великобритании), власти Соединённого Королевства стараются успевать думать и о живых, которым грозит массовая, невиданная по масштабам, вызванная пандемией COVID-19 безработица.

Правительство пытается «подстелить соломку» там, где возможен перевод на частичную занятость. Но всё больше и больше работников оказываются зарегистрированными на бирже труда.

ДЖОРДЖ ЮСТИС, министр сельского хозяйства Великобритании: Нам нужны руки на полях, нам нужна сезонная рабочая сила. Мы запустили сетевую платформу, где можно узнать, на какой ферме требуется помощь — и обратиться туда в поисках работы.

Сообщается, что в настоящий момент безработными уже числятся свыше 800 тысяч британцев. Это самая высокая цифра за последние четверть века. Министр финансов уже предупредил, что экономику Британии может ждать «жесточайшая депрессия, не имевшая прецедентов в истории страны».

Стали известны цифры безработицы и в общеевропейском сообществе: число тех, кто лишился места, превысило четверть от всего количества трудоспособного населения континента. В общей сложности по всей Европе количество безработных может приблизиться к 59 миллионам человек.

Сфера обслуживания, туризм и ресторанный бизнес первыми ощутили на себе последствия кризиса. И даже коронованные «мишленовскими» звёздами повара, чтобы сохранить свои рестораны, открыли кухни, где торгуют приготовленными блюдами на вынос.

ГИ САВОЙ, парижский шеф-повар и ресторатор: С точки зрения бизнеса то, что мы тут делаем, вообще не приносит никакой прибыли. Но мы, по крайней мере, при деле. Мы поддерживаем таким образом отношения с клиентами, которые рано или поздно, как я надеюсь, вернутся в наш ресторан, когда он откроется.

Власти говорят, что рестораны, бары и кафе во Франции могут возобновить работу в начале июня. Но те, кто занят в этой сфере, считают, что не менее четверти заведений (и это по самым оптимистическим оценкам) могут вообще повесить замок на дверь. Пустые кресла на набережной Сены — в знак солидарности с теми, чей бизнес тоже стал жертвой, пусть и побочной, пандемии COVID-19.



Дата выхода в эфир 19 мая 2020 года.