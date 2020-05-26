Euronews: после карантина европейцы не спешат за покупками и откладывают на чёрный день

Эксперты рассчитывали, что после ослабления карантинных мер европейцы вернутся к прежней модели потребления товаров и это поможет стимулировать рост экономики, пострадавшей от коронавирусного кризиса. Но статистика показывает, что люди не спешат расставаться со своими сбережениями и продолжают копить на чёрный день, опасаясь безработицы и вероятной новой волны заражений. В таких условиях рассчитывать на быстрое восстановление экономики ЕС не приходится, отмечает Euronews.

Вслед за отменой карантинных мер в Европе встал вопрос: что делать с экономикой? Во время режима самоизоляции европейцы, по вполне понятным причинам, стали меньше тратить и гораздо больше откладывать. Эксперты ожидали, что после возвращения жизни в прежнее русло люди вернутся к прежней модели потребления товаров. Но не тут-то было!

По данным Европейского центробанка, в марте граждане Франции, Италии и Испании поместили в общей сложности на банковские депозиты почти 47 миллиардов евро. Однако что же будет теперь?

Постепенно начали открываться магазины, однако покупателей в них немного. Рестораны и кафе по-прежнему закрыты, убытки в сфере услуг и туристическом секторе пока вообще не поддаются оценкам.

В распространённом ранее прогнозе Европейской комиссии прямо говорится, что высокие темпы потребления станут залогом устойчивого экономического роста в странах ЕС. Однако европейцы отнюдь не спешат расставаться со своими сбережениями, предпочитая держать деньги в банках, так сказать, на чёрный день.

По данным Евростата, в ближайшие месяцы безработица в странах ЕС вырастет с нынешних 7 процентов до 9,5 процента.

Дата выхода в эфир 25 мая 2020 года.