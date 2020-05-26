Euronews: после карантина европейцы не спешат за покупками и откладывают на чёрный день

Эксперты рассчитывали, что после ослабления карантинных мер европейцы вернутся к прежней модели потребления товаров и это поможет стимулировать рост экономики, пострадавшей от коронавирусного кризиса. Но статистика показывает, что люди не спешат расставаться со своими сбережениями и продолжают копить на чёрный день, опасаясь безработицы и вероятной новой волны заражений. В таких условиях рассчитывать на быстрое восстановление экономики ЕС не приходится, отмечает Euronews.
Вслед за отменой карантинных мер в Европе встал вопрос: что делать с экономикой? Во время режима самоизоляции европейцы, по вполне понятным причинам, стали меньше тратить и гораздо больше откладывать. Эксперты ожидали, что после возвращения жизни в прежнее русло люди вернутся к прежней модели потребления товаров. Но не тут-то было!
По данным Европейского центробанка, в марте граждане Франции, Италии и Испании поместили в общей сложности на банковские депозиты почти 47 миллиардов евро. Однако что же будет теперь?
Постепенно начали открываться магазины, однако покупателей в них немного. Рестораны и кафе по-прежнему закрыты, убытки в сфере услуг и туристическом секторе пока вообще не поддаются оценкам.
В распространённом ранее прогнозе Европейской комиссии прямо говорится, что высокие темпы потребления станут залогом устойчивого экономического роста в странах ЕС. Однако европейцы отнюдь не спешат расставаться со своими сбережениями, предпочитая держать деньги в банках, так сказать, на чёрный день.
По данным Евростата, в ближайшие месяцы безработица в странах ЕС вырастет с нынешних 7 процентов до 9,5 процента.
Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым. Об этом в интервью газете Handelsblatt заявил посол США в Германии Ричард Гренелл.
Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев выразил надежду, что задержание тренера Владимира Осии, которого подозревают в организации убийства директора торгового центра в Солнечногорске, окажется ошибочным.
Госдепартамент США фабрикует обвинения в адрес России о якобы нарушениях Договора по открытому небу, чтобы отвести внимание от случаев несоблюдения ДОН со стороны самих США и их союзников, говорится в комментарии российского МИД.
В Санкт-Петербурге продолжают приём заявок на беспроцентное кредитование малого и среднего бизнеса на выплату заработных плат сотрудникам. Стали известны первые результаты работы за период с 19 апреля по 25 мая.
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин, покидающий клуб по истечении контракта, прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, раскритиковавшего железнодорожников за нежелание сохранить на посту 73-летнего специалиста.
Граффити с изображением Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге, которое закрасили, не было согласовано, портрет возможно вернуть, если обратиться за разрешением на его размещение. Об этом заявили в пресс-службе администрации Центрального района города.
Футбольный агент Шандор Варга заявил, что холдинг City Football Group, владеющий английским клубом «Манчестер Сити», провёл переговоры с двумя клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) о приобретении части акций.
В полицию доставили двух девушек, которые вместе с мужчиной 1984 года рождения жарили еду на пламени Вечного огня в Кронштадте. Об этом сообщили в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.