Ouest-France: из-за коронавируса в Европе резко возросло число голодающих

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, привёл к появлению «новых бедняков» не только в Африке и Индии, но и в развитых европейских государствах, сообщает Ouest-France. По данным Европейской федерации продовольственных фондов, во многих странах ЕС количество заявок на получение бесплатного питания выросло на 20—25%, что объясняется повышенной безработицей.

Рецессия в экономике, спровоцированная коронавирусом и карантином, подтолкнула миллионы людей к бедности, пишет Ouest-France. Дошло до того, что в Африке и Индии, где всё население едва зарабатывает себе на еду, многие задаются вопросом, не оказалось ли спасение страшнее самой болезни.

Как рассказывает французская газета, в развитых странах также появляются «новые бедняки», которые пополнили очереди за бесплатным питанием. «Речь идёт о глобальной, масштабной и безотлагательной борьбе против голода, какой ещё не бывало в новейшей истории», — написали в своём апрельском обращении три крупнейшие в мире организации по предоставлению продовольственной помощи.

Однако Европе, похоже, удаётся контролировать ситуацию, чего не скажешь о Соединённых Штатах. Если в Америке прибавилось 36 млн новых безработных, европейские страны сохранили более 40 млн рабочих мест, широко используя «частичную занятость» и финансово поддерживая большую часть работников. Такие меры приняли Франция (12 млн заявок), Германия (10 млн), Италия (8,5 млн), Испания (3,4 млн) и даже очень либеральная Великобритания.

Тем не менее, как отмечает издание, государственная помощь не затронула временных сотрудников, а также тех, кто работает неофициально. Из-за этого в Евросоюзе наблюдается повышенный спрос на продовольственную помощь: по информации Европейской федерации продовольственных фондов (FEBA), в Италии, Франции, Испании и Бельгии заявок на предоставление бесплатной еды стало больше на 20—25%, ещё выше этот показатель в Соединённом Королевстве.

Ouest-France подчёркивает, что особенно сильно пострадала Италия: она стала первой страной с большим количеством жертв от COVID-19, при этом её экономика уже была ослаблена большими задолженностями. Согласно профсоюзу Coldiretti, более миллиона новых людей запросили продовольственную помощь, и теперь общее количество нуждающихся достигло 3,7 млн. Глава римской ассоциации Nonna Roma рассказал агентству AFP, что вместо 300 семей его организация теперь помогает 4 тыс. Среди них не только оказавшиеся в крайней нищете, но и неофициальные работники, представители независимых профессий и молодёжь — те, у кого больше нет работы.