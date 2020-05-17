N-TV: такого не было с 90-х годов — Германия переживает рекордный спад в экономике

Германия переживает самый сильный спад в экономике с 90-ых годов прошлого века, сообщает N-TV. Во втором квартале ВВП может сократится на целых 12%. Кризис ощущают на себе и потребитель, вынужденный платить больше за определённую продукцию и услуги. В связи с происходящим конгресс торгово-промышленных палат Германии настаивает на увеличении государственной помощи.

В Германии наступила рецессия. Ограничения, принятые из-за эпидемии коронавируса, парализовали большую часть экономической жизни.

АЛЬБЕРТ БРААКМАН, федеральное статистическое управление Германии: В кризисный месяц март в центральных сферах экономики наблюдался отчётливый спад. По сравнению с предыдущим месяцем промышленное производство, число новых заказов в обрабатывающей промышленности и экспорт сократились так сильно, как никогда с 1990-1991 годов.

Неожиданно мы оказались в середине кризиса. Это ощутили и потребители.

МИХАЭЛЬ ХАЙСЕ, главный экономист компании HQ Trust: Временно подорожали лекарства, медицинские услуги, продукты для гигиены, а также сельскохозяйственная продукция, потому что многие работники этой сфер не могли выполнять свой труд. Но, слава Богу, всё это компенсируется низкими ценами на энергоресурсы и нефть, которые сильнее всего влияют на индекс потребительских цен.

По оценкам экономистов, после конъюнктурного спада в первой четверти года низшая точка ещё не пройдена. По подсчётам института экономический исследований, во втором квартале ВВП сократится на целых 12%.

Конгресс торгово-промышленных палат Германии настаивает на увеличении государственной помощи. Дополнительная стимуляция необходима для того, чтобы у максимального числа предприятий было как можно больше экономических возможностей.

Дата выхода в эфир 15 мая 2020 года.