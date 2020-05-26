Le Figaro: вывести экономику из порочного круга помогут покупки, а не сбережения

Власти Франции ищут признаки восстановления экономической активности после периода изоляции, однако полноценного роста экономики не будет, пока французы предпочитают хранить деньги на счетах, а не тратить, пишет обозреватель Le Figaro Жан-Пьер Робэн. Как отмечает автор, за время карантина на вкладах жителей страны скопилось рекордное количество средств, которые срочно требуется вложить в экономику, чтобы избежать финансовых потрясений.

Деловая активность во Франции возобновляется, констатирует обозреватель Le Figaro Жан-Пьер Робэн. В качестве доказательства автор приводит заявление министра общественных средств об изъятии таможенниками партии кокаина объёмом 1,4 тонны в порту Гавра — впервые после 55 дней режима всеобщей изоляции, когда наркотрафик снизился на 30—40%.

Как отмечает журналист, сотрудники французского Минфина пристально всматриваются в малейшие признаки выхода из комы. Так, министр экономики Брюно Ле Мэр с удовлетворением заявил, что количество платежей по картам с 11 по 15 мая 2020 года выросло на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты отметили, что в тот же период продажи алкоголя выросли на 23%. При этом, по мнению автора, увеличение продаж спиртного в магазинах может быть связано с тем, что потреблять его в барах и ресторанах по-прежнему нельзя, а рост платежей по картам — с предполагаемой опасностью использования наличных в условиях эпидемии.

Ещё одно противоречие этого «странного периода»: на счетах французов ещё никогда не скапливалось столько средств, как в период пандемии Covid-19 и намеренной остановки экономической активности, спровоцированной призывом «Оставайтесь дома», замечает обозреватель.

Глава Банка Франции Франсуа Виллерой де Галлау, выступая перед Национальной ассамблеей 6 мая, отметил, что в целом по стране потребление домохозяйств снизилось гораздо сильнее, чем их доходы в период изоляции. Таким образом, «вынужденные сбережения» в марте составили €15 млрд, а к концу мая могут дойти до отметки €60 млрд.

Как отмечает автор, подавляющее большинство французов продолжают получать большую часть своих обычных доходов и пока не почувствовали финансового потрясения. Тем не менее в изоляции они физически были лишены возможности тратить деньги, если речь не шла о «покупке товаров первой необходимости», что вынуждало их «складывать средства в кубышку».

Согласно статистике Банка Франции, если в декабре 2019 года на счетах частных лиц находилось €1,511 трлн, €490,2 млрд из которых — на беспроцентных вкладах, в марте 2020 года эти цифры равнялись €1,562 трлн и 515,9 млрд соответственно.

«Завтра мы столкнёмся с необходимостью срочно превратить эти сбережения в потребление, а значит, в экономический рост», — объяснил глава Банка Франции парламентариям. Как замечает журналист, он мог бы процитировать Джона Мейнарда Кейнса, обращавшегося в годы Великой депрессии к лондонским домохозяйкам с призывом: «Покупайте, иначе ваш муж потеряет работу».

Если каждый француз в отдельности может счесть сбережение разумной стратегией, то коллективно такое поведение запускает «порочный круг» отсутствия спроса при избытке предложения. По убеждению автора, это «групповое самоубийство, достойное леммингов». По убеждению журналиста, наряду с необходимостью остановить циркуляцию вируса нужно срочно восстановить циркуляцию денег в экономике, вместо того чтобы копить их на счетах.