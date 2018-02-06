Minute News рассказал о Робинзоне Крузо из Челябинской области

Лесоруб из Челябинской области Андрей Ануфриев заблудился в лесу и пробыл в нём пять дней при температуре -30 °С, сообщает Minute News. Мужчина, как отмечает издание, чудом остался жив: когда его нашли спасатели, он был уже на грани гибели от переохлаждения.

«Это история выживания. История противостояния человека и природы», — пишет Minute News. Многие сравнивают 31-летнего лесоруба Андрея Ануфриева из Челябинской области с Робинзоном Крузо: ему удалось выжить после пяти дней, проведённых в лесу при температуре -30 °С.

Всё началось из-за пустяка. Ануфриев, работавший с коллегами в лесу, отлучился, чтобы справить нужду. Но вот проблема: как отыскать дорогу назад, если падающий снег занёс следы? Блуждая, лесоруб постепенно уходил всё дальше и дальше от своих коллег.

Коллеги искали Ануфриева на протяжении многих часов, но без толку. К поискам подключилось МЧС, но и им не удалось отыскать лесоруба. Температура, которая в этих местах часто опускается до -30 °С, заставляет проводить поиски настолько быстро, насколько это возможно.

Рассказы Андрея похожи на настоящий кошмар. Временами он оказывался по грудь в снегу. Когда ему удалось отыскать что-то похожее на дорогу, оказалось, что она никуда не ведёт. По прошествии пяти дней его наконец-то нашли спасатели. По их словам, мужчине в лучшем случае оставалось жить не больше часа. «Но как же ему удалось так долго продержаться, тогда как большинству из нас это оказалось бы не под силу?» — задаётся вопросом издание.

По словам Андрея, его спас опыт лагерной жизни. В юности он отправлялся в походы, жил в палатке и научился разводить огонь. В этот раз разжечь костёр ему помогла зажигалка.

«Я разжёг костёр и ел снег, растапливая его в консервной банке, которую нашёл в лесу. Также я ел ёлочные иголки. Я старался спать как можно меньше и постоянно ходить вокруг костра», — рассказывает Андрей.

Когда спасатели нашли его, он был обезвожен, довольно слаб, ему хотелось есть, и он бредил. Но, к счастью, Андрей отделался лишь обморожением рук. Тем не менее, по словам врачей, Андрей был близок к смерти. По их мнению, то, что Андрей снял перчатки и пальто, является первым признаком предсмертной агонии от переохлаждения, пишет Minute News.

«В предсмертной агонии у замерзающего часто возникает ложное ощущение жара. Если человек скидывает с себя одежду, значит, до конца ему остался час-два», — рассказал один из спасателей.