Minute News рассказал о Робинзоне Крузо из Челябинской области

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Футболисты сборной России выступили с благодарностью Путину
Игроки национальной команды Денис Черышев и Сергей Игнашевич поблагодарили президента России Владимира Путина на встрече в Кремле за организацию чемпионата мира по футболу.
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В Москве назвали заявление МИД Армении о замене генсека ОДКБ непрофессиональным
Предложение МИД Армении к странам — членам ОДКБ «начать процесс замены генсека организации» удивляет своим непрофессионализмом. Об этом заявил высокопоставленный дипломатический источник в Москве.
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Дзюба: спасибо России за то, что повернулась к нам лицом и так за нас болела
Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба ответил на вопрос о критике в адрес национальной команды до старта чемпионата мира 2018 года.
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Путин: отбитый Акинфеевым пенальти на ЧМ-2018 станет легендой
Российский лидер Владимир Путин на встрече с футболистами сборной России отметил игру вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева на чемпионате мира 2018 года.
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В Волгограде в ДТП со «скорой» и такси пострадали два человека
В Волгограде в результате столкновения машины скорой помощи и такси пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной комитет здравоохранения.
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Акинфеев поблагодарил Путина за создание футбольной инфраструктуры в стране
Вратарь и капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным в Кремле поблагодарил его за создание футбольной инфраструктуры.
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Черчесов: это не ради наград, мы представляли честь и достоинство страны
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал встречу национальной команды с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.
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Совфед принял закон об увеличении лимита рекламного времени на телевидении
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий увеличение с 15% до 20% предельной продолжительности рекламы в часовой телепрограмме. Об этом сообщает ТАСС.
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Дзюба попросил Путина сменить хоккейные коньки на футбольные бутсы
Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба обратился к президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле.
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Путин вручил госнаграды игрокам и тренерам сборной России по футболу
Российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды и почётные грамоты футболистам и тренерам сборной России по итогам домашнего чемпионата мира.
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Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили деятельность ОДКБ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей в ходе телефонного разговора обсудили деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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Путин: футболисты сборной России дали всем возможность гордиться страной
Российский лидер Владимир Путин обратился к футболистам сборной России на встрече в Кремле.
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Совфед одобрил закон о самостоятельном выборе даты и времени регистрации брака
Совет Федерации принял закон, который предоставляет российским гражданам право самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака. Об этом сообщает РИА Новости.
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Каррера: «Спартак» в матче с «Оренбургом» начнёт путь за титулом чемпиона
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата России.
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Путин назвал Крещение Руси отправной точкой развития российской государственности
Президент России Владимир Путин заявил, что Крещение Руси стало отправной точкой развития российской государственности.
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В Союзе писателей Петербурга прокомментировали смерть Войновича
Глава Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов в беседе с Пятым каналом назвал смерть писателя Владимира Войновича большим горем и потерей для русской литературы.
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ЦСКА назвал причину вывода из состава хоккеиста Шумакова
Хоккейный клуб ЦСКА прокомментировал вывод из состава команды нападающего Сергея Шумакова.
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Совфед одобрил закон об изучении родных языков
Совет Федерации одобрил закон об изучении в России родных языков.
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Панова и Воскобоева вышли в финал турнира WTA в Москве в парном разряде
Россиянка Александра Панова и представительница Казахстана Галина Воскобоева вышли в финал теннисного турнира Moscow River Cup в парном разряде.
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Шойгу открыл IV Армейские игры
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил открытыми IV международные Армейские игры в подмосковном парке «Патриот».
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Совфед принял закон о создании специальных административных районов для иностранных компаний
Совет Федерации одобрил пакет законов о создании на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области специальных административных районов с льготными условиями для работы зарубежных компаний. Об этом сообщает ТАСС.
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Черчесова наградят орденом Александра Невского
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле будет награждён орденом Александра Невского.
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Очевидец рассказал о нападении на полицейского в центре Москвы
Водитель такси Виталий, который стал очевидцем нападения на полицейского возле посольства Словакии в Москве, в беседе с телеканалом «360» рассказал подробности произошедшего.
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В оргкомитете Олимпиады-2020 заявили, что задержки в строительстве объектов не скажутся на тестовых турнирах
Представительница оргкомитета летних Олимпийских игр 2020 года Маса Такайя прокомментировала задержки в строительстве спортивных объектов в Токио.
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Правительство выделило Забайкалью более 238 млн рублей на ликвидацию последствий паводка
Правительство России выделило Забайкальскому краю 238,3 млн рублей на ликвидацию последствий паводка. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
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Патриарх Кирилл рассказал о значимости общей веры и культуры русских, украинцев и белорусов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что общая вера и культура русских, украинцев и белорусов является решающим фактором сохранения национальной и духовной подлинности.
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Симонян пожелал Головину с первого дня закрепиться в основном составе «Монако»
Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян поделился мнением о переходе полузащитника сборной России Александра Головина в «Монако».
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Сестра Кобзона опровергла слухи о том, что народный артист впал в кому
Сестра народного артиста СССР депутата Госдумы Иосифа Кобзона Гелена в беседе с RT опровергла информацию, что парламентарий впал в кому.
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Совфед одобрил закон о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в России разрешается регистрация новых автомобилей без посещения ГИБДД.
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СМИ: Сарри готов назначить Азара капитаном «Челси», чтобы удержать его в команде
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри готов назначить полузащитника Эдена Азара капитаном команды.
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В Петербурге встретились командующие ВМФ России и ВМС Китая
В Санкт-Петербурге прошла встреча главнокомандующего Военно-морским флотом России Владимира Королёва и командующего Военно-морскими силами Народной освободительной армии Китая Шэнь Цзинлуна. Об этом информирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
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Совфед одобрил закон о безвизовом въезде в Россию по Fan ID до конца года
Совет Федерации одобрил закон, который позволяет обладателям паспорта болельщика (Fan ID) въезжать в Россию до конца 2018 года, не оформляя визу.
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Нурмагомедов: хочу, чтобы Макгрегор заплатил за всё
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, каким видит свой поединок с ирландцем Конором Макгрегором.
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Пучдемон прибыл из Германии в Бельгию
Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон утром в субботу, 28 июля, прибыл в Бельгию из Германии. Об этом информирует El Mundo.
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Черчесов заявил, что будет учить французский язык после перехода Головина в «Монако»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал трансфер полузащитника команды Александра Головина в «Монако».
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Суд арестовал восьмого подозреваемого по делу об избиении заключённого в ярославской колонии
Заволжский районный суд Ярославля арестовал младшего инспектора ИК-1 Руслана Цветкова — восьмого подозреваемого по делу об избиении заключённого в ярославской колонии.
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Голодец: российские дети хотят быть похожими на футболистов сборной
Вице-премьер России по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец заявила, что успешное выступление сборной страны на домашнем чемпионате мира существенно повысило интерес молодого поколения к футболу.
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Совфед принял закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в России устанавливается новая памятная дата — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году.
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На Украине произошло обрушение здания студенческого общежития
В Житомирской области Украины произошло частичное обрушение пятиэтажного здания студенческого общежития. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины. Пострадавших нет.
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Футболисты сборной России прибыли в Кремль
Игроки и тренерский штаб сборной России по футболу прибыли в Кремль.
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Совфед одобрил законы о завершении налогового манёвра в нефтяной отрасли
Совет Федерации России одобрил два закона о завершении налогового манёвра в нефтяной отрасли, сообщает РИА Новости.
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Черчесов заявил, что сам настаивал на контракте с РФС по схеме «2+2»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что сам настаивал на подписании нового контракта с Российским футбольным союзом (РФС) по схеме «2+2».
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Фрегат «Адмирал Горшков» включили в состав Военно-морского флота России
В Санкт-Петербурге на предприятии «Северная верфь» состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского флага и приёма в состав Военно-морского флота России головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Об этом сообщает РИА Новости.
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Совфед одобрил закон о повышении НДС
Совет Федерации одобрил закон, с 1 января 2019 года повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в России с 18% до 20%. Все действующие льготные ставки сохранены.
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Капитан «Монако» Фалькао поприветствовал Головина на русском языке
Нападающий и капитан футбольного клуба «Монако» Радамель Фалькао поприветствовал новичка команды Александра Головина на русском языке.
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В МЧС предупредили о жаркой погоде в Москве
В Москве днём в субботу, 28 июля, ожидается жара. Воздух прогреется до +32 °С, в связи с этим рекомендуется избегать долгого пребывания на солнце. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
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Футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта
28 июля в Министерстве спорта прошла церемония чествования футболистов и тренерского штаба сборной России по футболу по итогам чемпионата мира 2018 года.
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Эксперт объяснил, почему экс-посол США заявил о «вторжении Красной армии» на Украину
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего посла США в Киеве Джона Хербста.
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Из Госдумы отозван законопроект об аккредитации визовых центров
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что из Госдумы был отозван законопроект об аккредитации визовых центров в России. Об этом он написал в Facebook.
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Допущенный IAAF к стартам бегун Скоробогатько имеет право выступить на ЧЕ в Берлине
Российский бегун Александр Скоробогатько, который получил разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) участвовать в зарубежных стартах, имеет право претендовать на выступление на чемпионате Европы, который пройдёт в августе в Берлине.