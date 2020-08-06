N-TV: против «Северного потока — 2» теперь не только США, но и немецкие экологи

У «Северного потока — 2» появились новые трудности, помимо американских санкций. Как сообщает немецкий телеканал N-TV, организация по охране окружающей среды в Германии подала на проект в суд. Экологи пытаются задним числом оспорить разрешение на ввод газопровода в эксплуатацию, ссылаясь при этом на новые исследования о вреде выбросов метана.

«Северный поток — 2» столкнулся с новыми неприятностями: наряду с санкциями США проекту теперь также угрожает иск со стороны немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH), сообщает телеканал N-TV.

Организация по охране окружающей среды хочет задним числом обжаловать в суде разрешение, полученное на реализацию проекта. Одновременно с этим российская сторона заявила о намерении компании, участвующей в работе над газопроводом, отозвать специальное судно для прокладки труб.

Газопровод между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря, завершён уже на 94%. Однако из-за санкций США, введённых в конце прошлого года, работы не ведутся уже на протяжении семи месяцев. Когда они будут возобновлены, пока неясно. На этой неделе было официально объявлено, что из-за существующих санкций руководители проекта «вынуждены искать новые решения для прокладки оставшихся 6 процентов газопровода».

Теперь немецкая организация по охране окружающей среды DUH сообщила о том, что подаёт в суд в Грайфсвальде для перепроверки разрешения на ввод газопровода в эксплуатацию. DUH требует, чтобы ответственное ведомство управления горного надзора в Штральзунде учло новые научные исследования по неконтролируемому выбросу метана и проверило возможность утечек при добыче, транспортировке и переработке природного газа. В суде также подтвердили поступление жалобы.

Как поясняет немецкий телеканал, метан — это парниковый газ, который оказывает намного более заметное влияние на климат, чем углекислый газ. По данным новых научных исследований, выбросы метана при добыче природного газа значительно выше, чем предполагалось до сих пор, уверяют в экологической организации Германии. Поскольку управление горного надзора Штральзунда отклонило требование DUH перепроверить в связи с этим разрешение, выданное «Северному потоку — 2», экологи обратились в суд.

«Мы уверены, что «Северный поток — 2» при имеющихся на данный момент научных выкладках не был бы разрешён, — заявил ответственный DUH по вопросам энергетики и защиты климата Константин Цергер. — Новые методы измерения утечек метана теперь должны быть непременно учтены, потому что они подтверждают существенное влияние газопровода на наш климат».

Между тем, введённые в конце прошлого года санкции США снова оказывают эффект на развитие событий, отмечает немецкий телеканал. Компания, владеющая судном «Фортуна», отряженным для прокладки труб, хочет отозвать его обратно. При этом сама компания находится во владении частных лиц, подчёркивает N-TV. Это имеет значение, потому что санкции США затронут и их. После вступления штрафных мер в силу швейцарская фирма Allseas вышла из проекта — изначально предполагалось, что прокладку труб будет осуществлять она. После этого к процессу подключились российские компании.

Однако даже если «Фортуна» не будет заниматься прокладкой газопровода, это необязательно означает, что работы не будут продолжены. На месте находится ещё одно судно-трубоукладчик — «Академик Черский». Во вторник истёк срок на обжалование разрешения, выданного Данией в начале июля, в соответствии с которым газопровод может быть проведён по 120-километровой территории датских вод. После этого останется завершить лишь 30 км на территории Германии.

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер пытается выступать посредником в конфликте с США. Он также неоднократно обращал внимание на то, что страна зависима от газа в связи с одновременным отказом от угля и ядерной энергетики.

Как демократы, так и республиканцы в США сходятся в том, что газопровод приведёт к сильной зависимости Германии и Европы от России. Многие страны ЕС тоже этого опасаются. Сторонники «Северного потока — 2» в Германии подчёркивают надёжность российских поставок в сфере энергетики и обвиняют США в стремлении исключительно к тому, чтобы продавать в Европе собственный сжиженный газ, заключает немецкий телеканал N-TV.