Die Welt: Германия беспомощна перед санкционными угрозами США

Несмотря на разговоры о возможных ответных мерах, Германия по большей части беспомощна перед санкционными угрозами США, пишет Die Welt. С точки зрения права ситуация c «Северным потоком — 2» — «очень сложная серая зона», отмечает юрист-международник Тиль Хольтерхус. Конечно, может помочь жалоба в ВТО или иск в американский суд, но для этого Вашингтон должен именно принять штрафные меры, а не просто угрожать ими.

США пытаются сорвать строительство «Северного потока — 2», чтобы «геополитически ослабить» Россию, пишет Die Welt. И теперь «взяли на прицел» европейские компании, задействованные в реализации проекта. В списке тех, кого могут коснуться штрафные меры, оказались и предприятия из Германии. Немецкие бизнесмены и политики призвали принять ответные меры, но с правовой точки зрения это будет не так просто сделать, считает юрист-международник Тиль Хольтерхус из Гёттингенского университета.

Возникают сомнения даже по поводу того, можно ли назвать штрафные меры США «экстерриториальными», объясняет эксперт. Дело в том, что в законе «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» не говорится ни о каких действиях на суверенной территории иностранных государств. Речь идёт только о запрете на въезд в США, закрытии доступа к американскому рынку, а также конфискации активов, находящихся на территории страны.

Конечно, этими внутригосударственными мерами Вашингтон пытается добиться «экстерриториального эффекта», признаёт Хольтерхус. Но делать из этого вывод, что они нарушают суверенитет Германии и запрет ООН на интервенцию, было бы ошибочным. С точки зрения международного права это очень «тонкая грань», поясняет юрист.

Ещё сложнее проанализировать ситуацию с точки зрения права Всемирной торговой организации. США и ЕС как члены ВТО обязаны выполнять согласованные правила торговли, которые действуют в том числе и на американской территории. В соответствии с ними абсолютно недопустимо, если одна из сторон принимает дискриминационные санкции в отношении иностранных товаров и услуг, аргументируя это решение интересами национальной безопасности. Такое возможно только в крайних случаях, объясняет Хольтерхус.

Жалоба в ВТО или иск в американский суд могут помочь в разрешении этого конфликта, но для этого США должны принять санкции, а не просто ими угрожать. Если же Вашингтон добьётся своего одними угрозами, эти варианты отпадают, подчёркивает эксперт. «Санкционные угрозы в адрес немецких предприятий — это бесспорно недружественный акт, — заключает Хольтерхус. — С точки зрения международного права речь идёт об очень сложной серой зоне». Германия беспомощна в данной ситуации, поэтому решение трансатлантического конфликта нужно искать в плоскости дипломатии.