Польский евродепутат: раз в полгода ЕC демонстрирует редкую сплочённость — когда продлевает антироссийские санкции

Несмотря на то что отношение государств ЕС к России разное и некоторые cлишком благосклонны к ней, в момент принятия решения о продлении санкций в отношении Москвы все страны Европы выступают единым фронтом, считает евродепутат от Польши Ричард Чернецкий. В беседе с Polskie Radio он отметил, что эти санкции — свидетельство консенсуса, царящего в Евросоюзе.

В середине июля Майк Помпео объявил, что Госдепартамент США отменит оговорку, защищающую газопровод «Северный поток — 2» от возможных санкций. Помпео таким образом послал «чёткое предупреждение» компаниям, участвующим в строительстве и обслуживании российских газовых проектов, напоминает Polskie Radio.

В свою очередь санкции, введённые в отношении России вследствие её «агрессии» на украинском направлении, были введены ЕС в середине 2014 года. С тех пор они продлевались каждые шесть месяцев единогласным решением всех стран — членов ЕС. Согласно содержанию санкций, крупнейшие российские банки и нефтяные компании имеют ограниченный доступ к рынкам капитала. Более того, запрещено продавать передовые технологии россиянам и действует эмбарго на поставки оружия, отмечает польское издание.

Евродепутат от Польши Ришард Чернецкий в беседе с радиостанцией заметил, что, по его мнению, санкции в отношении России являются производной от консенсуса, царящего в Европейском союзе.

«Мнение Польши, мнение стран Прибалтики и некоторых скандинавских стран насчёт России гораздо более скептическое, нежели отношение Франции, Италии или Германии», — не без сожаления констатировал политик. «Но когда Европейский союз продлевает санкции в отношении России, а это происходит каждые шесть месяцев, страны единодушны в этом вопросе. Я буду защищать ЕС. В каком-то смысле это modus operandi, невозможно было добиться большего», — подчеркнул евродепутат.

По словам другого польского политика, Павла Залевского, санкции в отношении России очень болезненные. «Они специально нацелены против людей, которые нарушают международное право, несут ответственность за преступления в Донбассе, а также против компаний, свидетельствующих о российской мощи», — сказал он.

«Инвестиция «Северный поток — 2» теперь находится под знаком вопроса, и это связано с санкциями США. Западный мир должен действовать сообща... Однако мы не должны ожидать, что Россия упадёт на колени. Санкции являются символом того, что сообщество западных цивилизованных государств не признает агрессию в отношении Украины», — резюмировал политик в беседе с Polskie Radio.