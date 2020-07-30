El País: еврокомиссар по торговле заявил о готовности ЕС наложить санкции на США

После того как компания Airbus решила отказаться от субсидий ЕС, американские пошлины, введённые на товары из Европы, стали неоправданными и должны быть немедленно сняты, заявил в интервью El País еврокомиссар по торговле Фил Хоган. Он также подчеркнул, что в противном случае Евросоюз готов полностью применить свои права на введение санкций.
Еврокомиссар по торговле Фил Хоган в интервью El País и ряду других СМИ заявил о том, что Евросоюз готов применить свои санкции по отношению к США.
Как он отметил, после решения компании Airbus отказаться от субсидий ЕС, которые были объявлены Всемирной торговой организацией (ВТО) незаконными, пошлины на €7,5 млрд, которые Вашингтон ввёл на товары из Испании, Франции, Германии и Великобритании, стали «неоправданными».
«Они неприемлемы и должны быть немедленно отменены», — подчеркнул еврокомиссар по торговле.
Хоган также подчеркнул, что Европейский союз готов сесть за стол переговоров с различными авиакомпаниями, а также с американской стороной, чтобы обсудить «будущий авиационный режим».
Однако Вашингтон до сих пор не ответил на предложение Брюсселя по реформированию системы предоставления помощи в этом секторе.
«Если не будет соглашения, то Европейский союз готов полностью применить свои санкционные права. Если Соединённые Штаты решат сохранить свои пошлины на европейский экспорт на сумму 7,5 миллиарда евро, либо решат увеличить их, либо применить их к новым продуктам, мы будем действовать в соответствии с нашими санкционирующими правами, как только в ВТО будет определён уровень контрмер по делу Boeing», — предупредил Хоган.
Брюссель, как поясняет издание, хочет установить новые рамки для авиационных субсидий, в том числе и по причине роста этой отрасли в таких странах, как Китай. Вместе с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом Хоган участвовал на этой неделе в переговорах на высоком уровне с представителями КНР, чтобы просмотреть различные варианты, представленные обеими сторонами. Одним из них является инвестиционное соглашение. Удастся ли его подготовить к концу года, еврокомиссар отвечать не стал.
Касаясь темы брексита и переходного периода между ЕС и Великобританией, еврокомиссар призвал Лондон проявить «больше реализма» в своих позициях и настоял на необходимости достичь равных условий в экономической сфере и «справедливых» договорённостей по рыболовной отрасли.
«Великобритания должна понимать, что Европейский союз никогда не согласится на низкокачественный договор, — говорит Хоган. — Следовательно, ЕС также готов к ситуации, когда соглашения не будет».
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