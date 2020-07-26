Bild: Трамп затеял «войну консульств» с Китаем, чтобы скрыть свой провал в борьбе с пандемией

Глава Белого дома Дональд Трамп заинтересован в подогревании конфликта с Китаем, пишет Bild. Ему нужен «козёл отпущения», чтобы отвлечь внимание американских граждан от своего провала в борьбе с коронавирусом, а также социальных и экономических последствий пандемии. Он не хочет, чтобы всё это помешало его переизбранию, объясняет эксперт Немецкого общества внешней политики Йозеф Брамль.

Китай отреагировал на закрытие своего консульства в Хьюстоне, «выгнав на улицу» дипломатов и других работников американского представительства в Чэнду, сообщает Bild. Эти события стали очередным витком обострения конфликта между Пекином и Вашингтоном, который длится уже многие месяцы и беспокоит весь мир.

При этом «война консульств» — это не просто символическая политика, считает эксперт по вопросам безопасности Йоахим Краузе. Реальных оснований для таких мер предостаточно. Это и торговая война, санкции против китайских технологических концернов, ситуация в Гонконге, преследования Пекином правозащитников, уйгуров и тибетцев, обвинения Китая в хакерских атаках и шпионаже.

То, что Поднебесная ответила на закрытие своего консульства в США по принципу «око за око, зуб за зуб» — это вполне нормальная практика в дипломатии. Любые другие действия были бы признаком слабости и косвенным признанием своей вины. Отношения двух стран сейчас в очень плохом состоянии, отмечает Краузе. Они могли бы быть лучше, если бы во главе США не стоял Дональд Трамп с его «невежеством и некомпетентностью», а Китаем не управлял Си Цзиньпин, мечтающий сделать свою страну ведущей державой XXI века.

Проблема в том, что китайский лидер чувствует своё преимущество, отмечает эксперт. Это проявляется в том, что Пекин действует всё агрессивнее. Если раньше он был «стратегическим конкурентом Запада», то теперь стал «стратегическим противником». Не исключено, что нас ждёт война, предостерегает Краузе. И основная сложность заключается в том, что пандемия ослабила внешнеполитические и военные возможности главного противника Китая — США.

Эксперт Немецкого общества внешней политики Йозеф Брамль отмечает, что Трамп заинтересован в подогревании конфликта, ведь ему нужен «козёл отпущения», чтобы отвлечь внимание американских граждан от своего провала в борьбе с коронавирусом, а также социальных и экономических последствий пандемии. Он не хочет, чтобы всё это помешало его переизбранию, объясняет Брамль.