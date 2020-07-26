Daily Mail: Джонсон пересмотрит ряд законов, чтобы противостоять угрозам от России и Китая

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен внести изменения в законы о государственной измене, гостайне и шпионаже, передаёт Daily Mail. Как отмечает издание, пересмотр трёх законов поможет уменьшить угрозу со стороны России и Китая, а также боевики террористических организаций, намеренных вернуться в Великобританию.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается пересмотреть законы о государственной измене, гостайне и шпионаже, пытаясь таким образом «противостоять растущей угрозе со стороны таких враждебных государств, как Россия и Китай», сообщает Daily Mail.

Готовить «трёхстороннюю атаку» министров вынудили доклад комитета по разведке парламента о вмешательстве России в британскую политику и ухудшающиеся отношения с Китаем.

Кроме того, ожидается, что это позволит устранить правовые лазейки в законодательстве, в связи с которым боевики террористических организаций могут вернуться в Великобританию безнаказанными, из-за того что не совершали конкретных преступлений на территории страны.

Так, в соответствии с законом о государственной измене к уголовной ответственности будет привлечён любой, кто присягнул на верность иностранной власти или организации, вне зависимости действует он на территории Великобритании или пытается въехать в страну.

В свою очередь, в рамках закона о шпионаже будет создан реестр иностранных агентов, действующих на территории страны, по образцу США и Австралии.

«Мы намерены повысить эффективность реагирования, чтобы уменьшить угрозу, представляемую деятельностью враждебных государств в Великобритании, а также усложнить деятельность противников на территории Соединённого Королевства», — заявили источник издания в британском правительстве.

При этом источники подчеркнули, что Джонсон не намерен затягивать с изменениями. Так, по их словам, премьер хочет, чтобы новые меры были приняты «в течение нескольких месяцев, а не лет».

Как отмечает издание, в случае принятия изменений это станет самым серьёзным пересмотром закона о госизмене с 1695 года.

Многие из этих мер в 2019 году предложил бывший министр внутренних дел Саджид Джавид. По его словам, правительство Великобритании должно относиться к угрозе кибератак со стороны России и Китая столь же серьёзно, как и к терроризму.

Daily Mail напоминает, что в докладе о якобы имевшем место вмешательстве России сказано, что после окончания холодной войны 96% британского потенциала в области безопасности было направлено на борьбу с террористической угрозой, и лишь 4% — на борьбу с враждебными государствами.

Джавид отметил, что с 1990-х годов страна стремилась поделиться ценностями, составляющие основу британского общества, такими как терпимость и верховенство права, с российским правительством и интегрировать их в международное сообщество.

Тем не менее попытка отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери показала, что «путинский режим не намерен даже притворяться, что соблюдает международные нормы».

При этом, по мнению политика, принятие Китаем закона о государственной безопасности в Гонконге и притеснение этнического меньшинства уйгуров показывает, что к Пекину не стоит всегда относиться как к «надёжному партнёру», пишет Daily Mail.