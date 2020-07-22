Sun: в долгожданном докладе британское правительство упрекнули за недооценку российской угрозы

Комитет по разведке и безопасности британского парламента опубликовал долгожданный доклад, в котором говорится, что британское правительство «недооценило угрозу» со стороны России, пишет The Sun. Между тем российская сторона назвала этот документ «русофобией в фейковой огранке».
Комитет по разведке и безопасности британского парламента опубликовал долгожданный доклад по России, пишет The Sun. В этом 50-страничном документе говорится, что британское правительство «недооценило угрозу» со стороны Москвы.
В «шокирующем» докладе анализируется российское вмешательство в британские выборы и референдумы посредством пожертвований, кибератак и «даже убийств», подчёркивается в статье.
«Ясно, что Россия в настоящее время представляет значительную угрозу для Великобритании на нескольких фронтах — от шпионажа до вмешательства в демократические процессы и серьёзных преступлений», — говорится в документе.
В нём указывается, что Великобритания — это одна из главных целей российской разведки на Западе.
«Российские спецслужбы непропорционально велики и влиятельны и из-за недостатка верховенства закона способны действовать без ограничений», — подчёркивают составители доклада.
Документ, в котором приводятся результаты полуторагодового расследования, был опубликован с 9-месячной задержкой, пишет The Sun. Среди прочего, в нём звучат следующие выводы.
Во-первых, нет никаких доказательств российского вмешательства в референдум по брекситу, однако, как подчёркивается в докладе, британское правительство их не искало. Во-вторых, Россия считает Британию «первостепенной целью» для кибератак и политического вмешательства. В-третьих, британское правительство «потеряло внимание» и «сильно недооценило» угрозу со стороны Москвы. При этом российское влияние в Соединённом Королевстве стало «новой нормой».
В докладе также звучит резкая критика британских правительств за то, что те «с распростёртыми объятьями» принимали «российских олигархов» и их деньги, которые затем проходили через «лондонскую прачечную». Также составители документа считают «правдоподобными» утверждения о том, что Россия вмешивалась в референдум по независимости Шотландии.
Между тем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала этот доклад «русофобией в фейковой огранке».
«Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке», — подчеркнула она.
Как напоминает The Sun, Россию уже неоднократно обвиняли во вмешательствах и нападениях, устроенных на британской территории, в том числе в попытке отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
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