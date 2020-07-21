Daily Telegraph: доклад британского парламента не подтвердил «влияние» Кремля на брексит

В своём отчёте комитет британского парламента по разведке и безопасности признаёт, что не нашёл никаких доказательств «российского вмешательства» в голосование по брекситу. Вместе с тем составители документа обвинят Москву в том, что она хотела расколоть Соединённого Королевство, пытаясь «повлиять» на референдум о независимости Шотландии, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на осведомлённые источники.

Россия пыталась «повлиять» на референдум о независимости Шотландии, но не на голосование по брекситу. Такое утверждение содержится в докладе, который сегодня будет представлен общественности, пишет The Daily Telegraph.

По информации издания, в документе комитета британского парламента по разведке и безопасности сообщается, что стремление Кремля «расколоть» Соединённое Королевство в 2014 году стало его «первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы». Вместе с тем авторы отчёта признают, что прямых доказательств «российского влияния» на голосование о выходе страны из ЕС не существует.

Выводы 50-страничного отчёта, который предваряли 18 месяцев парламентского расследования, вынудят премьер-министра Бориса Джонсона занять ещё более жёсткую позицию в отношении Владимира Путина. Они также, вероятно, дадут депутатам новый повод выступить против повторного проведения референдума о независимости Шотландии, рассуждает The Daily Telegraph.

На референдуме 2014 года 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединённого Королевства. Сторонники Союза используют «желание России» обеспечить отделение британского северного региона, чтобы доказать необходимость сохранения сильной единой страны, полагает издание.

Кроме того, отчёт остерегает политиков, юристов и бухгалтеров от ведения дел с «близкими помощниками путинского режима», которые занимаются бизнесом в Соединённом Королевстве. В документе критикуются британские посредники, которые способствовали притоку российских денег в страну, особенно в Лондон, за последнее десятилетие, подчёркивает издание со ссылкой на осведомлённые источники.

Насколько известно The Daily Telegraph, доклад рекомендует ужесточить контроль над поступающим из России «сомнительным» капиталом. Его авторы выражают опасения, что Путин и его друзья «добиваются респектабельности» через свои контакты в Вестминстере и лондонском Сити.

Доклад также обвиняет сменяющие друг друга правительства в том, что они «чересчур мягко обращались» с Москвой. Даже после того, как стало ясно, что российский президент ведёт себя «всё более враждебно и опасно».

По словам источника издания, любая конфиденциальная информация, которая может включать текущие расследования разведки о «вмешательстве» Москвы, была отредактирована или исключена по соображениям национальной безопасности. При этом собеседник The Daily Telegraph высказал мнение, что авторам доклада была предложена дополнительная защита со стороны служб безопасности и контртеррористической полиции из-за опасений «российских репрессий или кибератак, направленных на подрыв их авторитета».

В качестве одного из соавторов доклада выступил бывший сотрудник MI6 Кристофер Стил. Он прославился благодаря «скандальному досье» о Трампе, в котором говорилось, что Кремль «поддержал» предвыборную кампанию миллиардера, обращает внимание The Daily Telegraph.