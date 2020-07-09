Independent: в Лондоне не отказались от публикации доклада о влиянии России на британскую политику

В понедельник парламент Великобритании проголосует по составу нового комитета по разведке и безопасности, в компетенцию которого входит публикация доклада по российскому влиянию на политику страны, пишет The Independent. Официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона отметил, что правительство будет настаивать на скорейшем обнародовании документа, подготовленного ещё в марте прошлого года.

Великобритания может в скором времени обнародовать доклад о российском влиянии на британскую политику, сообщает The Independent.

Как отмечает издание, это станет возможно после голосования парламентом страны по составу нового комитета по разведке и безопасности, которое, как подтвердили в британском правительстве, состоится в понедельник.

Основная работа комитета заключается в оценке деятельности разведывательных агентств MI5 и MI6, а также Центра правительственной связи, спецслужбы Великобритании. При этом отчитывается комитет напрямую премьер-министру, а не парламенту.

Доклад о российском влиянии был подготовлен ещё в марте 2019 года и, после того как он был представлен на рассмотрение Борису Джонсону в октябре, получил одобрение премьер-министра.

Тем не менее документ так и не был обнародован в связи с тем, что после проведения досрочных парламентских выборов в декабре прошлого года состав комитета по разведке и безопасности, который имеет право представлять доклад, так и не был утверждён.

Джонсона неоднократно критиковали за отсрочку обнародования доклада, чтобы в преддверии декабрьских выборов не всплыла информация о попытках Москвы повлиять на высокопоставленных членов Консервативной партии.

«Публикация будет зависеть от нового комитета, но мы будем рекомендовать им опубликовать его как можно скорее», — подчеркнул официальный представитель британского премьера, отвечая на вопрос, может ли доклад быть обнародован до того, как парламент разойдётся на летние каникулы в конце июля.

Как пишет The Independent, документ содержит информацию о средствах, которые Россия вкладывала в британскую политику и, в частности, в Консервативную партию, а также о попытке помочь кампании в поддержку брексита в преддверии референдума 2016 года.