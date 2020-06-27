CNN: в годовщину референдума по брекситу в Британии растёт число сторонников ЕС

Спустя четыре года после плебисцита по брекситу 56,8% британцев проголосовали бы за сохранение членства в ЕС. Более того, в целом поддержка блока на всём континенте заметно увеличилась, что свидетельствует о нежелании других стран следовать примеру Соединённого Королевства, сообщает CNN со ссылкой на новый соцопрос.

Спустя четыре года после голосования по брекситу большинство британцев сегодня предпочли бы остаться в Европейском Союзе. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, которые оказались в распоряжении CNN.

Согласно Европейскому социальному исследованию (ESS), 56,8% респондентов в Соединённом Королевстве заявили, что проголосовали бы за сохранение членства страны в блоке, что почти на 7 пунктов выше прошлого опроса 2018 года. 34,9% сообщили, что поддержали бы выход из ЕС, а 8,3% признались, что вообще не пошли бы на референдум.

За прошедшие четыре года в стране продолжались споры о том, какую именно форму должен принимать брексит. В то же время Лондон вёл сложные переговоры с Брюсселем. В результате из «болезненного политического тупика» удалось выйти только 31 января, когда Великобритания всё-таки покинула ЕС, отмечает CNN.

По словам телеканала, опрос также показывает, что поддержка ЕС широко распространена по всему континенту. Эти результаты ставят под сомнение предположение о том, что другие страны вскоре могут последовать примеру Соединённого Королевства.

Впрочем, за пределами блока ситуация выглядит не столь однозначно. Большинство жителей Черногории и Сербии выступают за вступление. Вместе с тем многие хотят оставаться вне ЕС, но поддерживать с ним более тесные отношения, чем те, на которые в настоящий момент претендует британское правительство.

Например, Швейцария входит в Шенгенскую зону и соблюдает значительную часть законодательства ЕС, чтобы участвовать в его едином рынке. Но при этом только 11,2% респондентов в стране проголосовали бы за её присоединение к организации.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, напротив, неоднократно заявлял, что Великобритания не будет подчиняться европейскому законодательству, и добивается только соглашения о свободной торговле с блоком. Сделка в любом виде должна быть заключена до 31 декабря этого года, когда истекает текущий переходный период, напоминает CNN.

Несмотря на то, что опрос показывает значительное изменение отношения жителей Соединённого Королевства к ЕС по сравнению с 2016 годом, он является лишь частью «туманной картины». Консервативная партия Джонсона одержала уверенную победу на декабрьских выборах и получила большинство в парламенте, давая избирателям простое обещание «завершить брексит». Из этого напрашивается вывод, что выход из ЕС оставался популярным даже спустя более трёх лет неопределённости.

«Многие люди, независимо от их предпочтений и отношения к его итогам, считают этот референдум демократическим голосованием. Поэтому они могут согласиться с тем, что нам нужно, выражаясь словами премьер-министра, завершить брексит», — рассуждает Уилл Дженнингс, профессор политологии в Университете Саутгемптона.

«Спрашивая людей гипотетически о том, как бы они проголосовали, если бы референдум проводился сейчас, вы можете получить интересный ответ. Но это принципиально другой вопрос», — подчёркивает Дженнингс.