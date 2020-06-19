Die Zeit: во главе Совета ЕС Германии опять придётся выступить в качестве кризис-менеджера

В июле Германии перейдёт председательство в Совете ЕС, пишет Die Zeit: при Ангеле Меркель это будет второе председательство ФРГ с 2007 года. Издание отмечает, что Германия вновь будет вынуждена играть роль кризис-менеджера. В 2007 году Берлин преодолевал последствия провалившегося проекта Конституции ЕС: теперь же вызовов ещё больше — среди них борьба с пандемией, климатические вопросы, миграция и брексит.

Германии предстоит принять председательство в Совете ЕС: для Ангелы Меркель это будет уже второй раз с 2007 года, пишет Die Zeit.

Канцлер ФРГ вновь должна будет выступить в роли кризис-менеджера, отмечает издание: Берлину предстоит много работы, к примеру, борьба с пандемией коронавируса и решение проблем защиты климата. Ко всему прочему, в ЕС нет единства — хотя бы по вопросу о том, как распределять и использовать €750 млрд антикризисной помощи.

Проблем также добавляют планы США по выводу 9500 своих солдат с территории Германии, что отразится на всём ЕС, отмечает Die Zeit. Ещё одной темой является проблема беженцев: глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер анонсировал, что реформа европейской системы предоставления убежища станет одной из основных тем немецкого председательства в ЕС. Кроме того, предстоит решить вопрос о будущих отношениях с Великобританией после брексита.

Издание напоминает, что в 2007 году Германия также заступала на председательский пост в кризисные времена. Проект Конституции ЕС был отвергнут на референдумах во Франции и Нидерландах, поэтому ЕС предстояло выяснить, как существовать дальше. В ходе немецкого председательства удалось разработать основные положения нового договора на замену Конституции, который затем был принят, когда председателем в Совете ЕС уже стала Португалия.

На сей раз давление на ФРГ ещё сильнее, пишет Die Zeit: в программном заявлении немецкого правительства отмечается, что пандемия коронавируса является судьбоносным вызовом для ЕС. По мнению немецких дипломатов, председательство Германии можно будет считать удачным, если Берлину удастся удержать единство ЕС и единого рынка, а также завершить процесс брексита до конца переходной фазы.