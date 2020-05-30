Bloomberg: 2020 год может запомниться Европе не только коронавирусом, но и радикальной трансформацией

Для Европейского союза 2020 год может запомниться не только пандемией коронавируса, но и связанной с ним радикальной перестройкой и нарушением ряда экономических табу, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, в ЕС предлагают создать стимуляционный пакет в размере €750 млрд, который будет раздаваться в форме грантов и который также, возможно, проторит дорогу к реформированию паневропейской налоговой системы.

Европейский союз имеет обыкновение не оправдывать ожиданий, когда речь заходит о разработке мер по смягчению экономического кризиса. Однако речь Урсулы фон дер Ляйен в Европейском парламенте, в которой та рассказала о фонде для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, вполне может войти в учебники по истории, пишет Bloomberg.

Президент Еврокомиссии сообщила о пакете мер экономического восстановления на сумму €750 млрд. Правительства ЕС должны дать согласие на этот план, но ряд северных членов ЕС — в частности Нидерланды и Австрия — скорее всего, выступят против него. «Однако если окончательная сделка будет хотя бы немного похожа на то, что предлагает фон дер Ляйен, то это событие ознаменует собой радикальную трансформацию Европы», — отмечает агентство.

Согласно плану, Еврокомиссия собирается занять на финансовых рынках значительную сумму денег и распределить её между членами ЕС в период с 2021-го по 2024 год. Чем больше государство пострадало от коронавируса в экономическом плане, тем большую долю средств оно получит. При этом €560 млрд уйдут на нужды Фонда восстановления и финансовой стойкости, который поступит в распоряжение национальных правительств. €31 млрд зарезервируют на поддержку кредитоспособных компаний, которым на данный момент нужна помощь, а €9,4 млрд отправят на подготовку к будущим кризисам в области здравоохранения.

Главными выгодополучателями этих мер станут Италия и Испания, в то время как Германия ничего особенно от этого не выиграет. При этом возвращать деньги инвесторам ЕС собирается из своего собственного кармана на протяжении четырёх десятилетий.

Между тем создание подобного фонда нарушает ряд европейских табу, отмечает Bloomberg. Во-первых, благодаря подобным мерам Еврокомиссия сможет занять на финансовых рынках куда больше денег, чем это было возможно раньше. Речь не идёт о классических «еврооблигациях», так как члены ЕС всё равно будут должны выплачивать свои взносы в европейский бюджет в индивидуальном порядке, причём они будут рассчитываться, исходя из соотношения задолженности к ВВП. Хотя предполагается, что подобный механизм — это скорее исключение, он может оказаться очень полезным в том случае, если ЕС решит двигаться в сторону налогового союза.

Вторая крупная перемена состоит в том, что две трети этих денег распределят в качестве грантов. Данный элемент схемы вызывает больше всего споров, и в ходе предстоящих переговоров его, скорее всего, значительно подкорректируют. При этом раздача денег будет проводиться на определённых условиях: в частности, для их получения правительствам придётся представить программы реформ. Тем не менее подобные гранты — это явный шаг вперёд, учитывая, что раньше ЕС мог предложить только кредитные линии.

Последнее же табу, которое, вполне возможно, канет в Лету, касается паневропейской системы налогооблажения. Еврокомиссия собирается создать дополнительные источники дохода, с помощью которых можно будет вернуть деньги инвесторам. В числе этих источников — природоохранные налоги и сборы с транснациональных компаний. Данный элемент схемы выглядит наиболее туманно, однако он таит в себе неизмеримые глубины. В частности, такая мера заложит фундамент Казначейства ЕС, которое сможет распределять свои деньги так, как посчитает нужным.

Однако фон дер Ляйен будет нелегко убедить согласиться с этим планом так называемую прижимистую четвёрку, состоящую из Швеции, Дании, Австрии и Нидерландов. Эти страны предпочитают обычные займы, опасаясь нецелевых трат средств.

Европейскими деньгами всегда больше всего пользовались страны Восточной Европы, однако на этот раз пандемия ударила по ним не слишком сильно, поэтому меры экономического стимулирования предназначены в основном не для них. В данном контексте, предполагает Bloomberg, будет интересно последить за тем, какую позицию они изберут, учитывая, что для принятия предложения необходимо единогласное одобрение всех членов ЕС.

«По крайней мере, председатель Еврокомиссии может рассчитывать на Францию и Германию — самых крупных зверей ЕС… Испания, Италия и другие южные страны явно намереваются поддержать предложение, учитывая, что большую часть денег получат именно они. Возможно, политические звёзды, наконец, сошлись. И если это действительно так, то 2020 год может запомниться Европе не только пандемией», — подытоживает агентство.