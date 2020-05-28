Daily Express: ЕЦБ признал, что Европа столкнулась с кризисом небывалых масштабов

Президент Европейского центробанка Кристин Лагард признала, что еврозона столкнулась с «масштабным кризисом», неслыханным для мирного времени. Как отмечает The Daily Express, это тревожный знак для ЕС. Прежние прогнозы по сокращению экономики в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, уже устарели: Европу ожидают ещё более мрачные перспективы.

Тревожный звонок для ЕС — Кристин Лагард признала, что еврозона столкнулась с «масштабным кризисом», пишет The Daily Express.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил о том, что прежние прогнозы по экономическому спаду на данный момент устарели и зоне евро следует готовиться к ещё более мрачным перспективам.

По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, из-за «внезапной остановки деятельности», вызванной пандемией коронавируса, экономика еврозоны сократится на 8—12%. Экономический спад в два раза превысит рецессию времён финансового кризиса 2008 года, рассказала Лагард студентам на прямом включении в рамках вебинара. По её заявлению, блок стран еврозоны столкнулся с «масштабным экономическим кризисом, буквально неслыханным для мирного времени по ущербу, который он наносит».

Как отметила руководитель ЕЦБ, прогноз центрального банка во Франкфурте о сокращении экономики еврозоны на 5% «уже устарел». Лагард считает «весьма вероятным», что еврозона окажется «где-то между средним и тяжёлым сценарием». Внезапная остановка деятельности, замедлившая темп жизни и темпы экономического роста, «будет иметь долгосрочные последствия, несмотря на все меры, которые мы принимаем», добавила она.

При этом Лагард заявила, что ситуация будет исправлена и зона евро найдёт пути для перехода на новый этап и к новой форме экономики — «но сейчас мы переживаем непосредственные последствия на экономическом фронте этого кризиса в области здравоохранения».

По мнению главы ЕЦБ, некоторые страны могут рассчитывать на то, что они выйдут из пандемии в лучшей форме, чем их соседи. С её точки зрения, это будет зависеть от того, сколько у них «фискального пространства» для финансирования их мер реагирования на кризис, а также от того, насколько они зависимы от особенно сильно пострадавших отраслей, таких как туризм.

В недавнем обзоре финансовой стабильности ЕЦБ, проводимом два раза в год, говорится, что огромные скопления государственного долга представляют собой «риск деноминации» единой валюты ЕС, отмечает издание.

Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил о том, что в некоторых странах государственный долг, и без того находящийся на высоком уровне, только продолжает увеличиваться. «В среднесрочной перспективе мы должны обратить внимание на ситуацию с финансовой стабильностью», — подчеркнул он.

Как отмечается в статье, ЕЦБ хочет, чтобы самые богатые страны снизили стоимость займов для своих более бедных соседей, чтобы удержать еврозону на плаву. «Мы надеемся, что финансовый ответ будет исходить не только от национальных, но и от общеевропейских властей, — сказал Луис де Гиндос. — Мы надеемся, что решения будут приняты Европейской комиссией и Европейский совет пойдёт в этом направлении».

Блок из 19 стран окажется под давлением огромных долговых обязательств, накапливаемых такими странами, как Греция и Италия, а также Франция и Испания. Ожидается, что в Афинах государственный долг увеличится почти до 200% ВВП, а в Риме — до 160% ВВП. По прогнозам, в Португалии этот показатель составит 130%, а в Париже и Мадриде — чуть менее 120%.

В ЕЦБ утверждают: «Связанное с этим повышение уровня государственного долга также может привести к переоценке риска неплатёжеспособности государств участниками рынка и усилить давление на более уязвимые страны».

Также в центральном финансовом институте еврозоны добавили, что в следующем году Италия должна рефинансировать более 15% своей задолженности. Для Франции, Испании, Бельгии, Финляндии и Португалии эта цифра составляет более 10%, сообщает The Daily Express.