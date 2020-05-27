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Spiegel: проект Еврокомиссии по восстановлению экономики превзошёл план Меркель и Макрона

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пандемия коронавируса нанесла серьёзный ущерб экономикам многих европейских стран, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Еврокомиссия предлагает привлечь для программы восстановления после кризиса денежные средства на сумму €750 млрд. Таким образом, проект Урсулы фон дер Ляйен оказался намного масштабнее плана Меркель и Макрона, отмечает издание.
Spiegel: проект Еврокомиссии по восстановлению экономики превзошёл план Меркель и Макрона
Reuters

Еврокомиссия планирует мобилизовать для программы восстановления после кризиса с коронавирусом €750 млрд, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Как отмечается в статье, последствия пандемии для экономик стран Евросоюза чрезвычайно значительны, поэтому для их поддержки Еврокомиссия намерена мобилизовать €750 млрд. €500 млрд из них составит не подлежащая погашению денежная помощь. €250 млрд должны быть выданы в форме кредитов.

Таким образом, проект программы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оказался заметно масштабнее, чем германо-французская инициатива, предусматривающая пакет помощи на сумму €500 млрд, подчёркивает немецкий журнал.

Помимо этого, Урсула фон дер Ляйен предлагает установить так называемые многолетние финансовые рамки на период с 2021-го по 2027 год в размере €1 трлн, сообщается в статье. Сегодня глава Еврокомиссии официально представила этот план в Европарламенте.

Программа восстановления должна помочь Европе преодолеть самый серьёзный спад в экономике со времён Второй мировой войны, отмечает издание. Из-за продолжительной остановки работы предприятий в разгар пандемии экономика ЕС в этом году, по официальным прогнозам, сократится на 7,4%. Некоторые страны, такие как Италия, Испания и Греция, пострадают особенно значительно.

Страны ЕС уже позаботились о создании совместной сети безопасности, предусматривающей выделение кредитной помощи на общую сумму до €540 млрд. Программа по экономическому восстановлению в рамках бюджетного плана — это лишь следующий шаг, поясняет немецкий журнал. Новизна заключается в том, что финансируемые через кредиты средства должны распределяться между странами ЕС преимущественно как дотации, которые впоследствии будут возвращаться не отдельными получателями, а всеми государствами Евросоюза совместно.

От предложения фон дер Ляйен должны выиграть, в первую очередь, те страны, которым приходится наиболее активно бороться с последствиями экономического кризиса. Например, Италия должна получить из общего котла €81 млрд в виде субсидий и около €90 млрд кредитами. Испания может рассчитывать на €77 млрд субсидий и €63 млрд кредитами. На долю Германии приходится порядка €28 млрд в форме субсидий, а кредитов она не получает как сильное в финансовом отношении государство. Речь идёт о минимальных суммах, которые могут увеличиться, отмечается в статье.

Как напоминает Der Spiegel, на прошлой неделе Германия и Франция выступили с предложением, в соответствии с которым Еврокомиссия должна, опираясь на гарантии стран ЕС, оформить кредит и выдавать его в виде субсидий охваченным кризисом государствам и отраслям.

За позицией Германии наблюдают с особым вниманием, потому что она является самой сильной экономикой и крупнейшим финансовым донором в ЕС. Кроме того, с 1 июля Германия на шесть месяцев станет председателем Евросоюза, поэтому Ангела Меркель будет играть особую роль в преодолении кризиса, утверждает автор статьи.

Как поясняет издание, план фон дер Ляйен по восстановлению после кризиса имеет сходство с германо-французской концепцией. Глава Еврокомиссии также намерена профинансировать программу с помощью кредитов. Для этого страны ЕС должны гарантировать, что будут вносить свой вклад в общий бюджет. В конечном счёте, это означает, что долги должны будут выплачиваться в рассрочку из бюджета ЕС на протяжении десятилетий. Также Еврокомиссия считает, что для этого будет полезно организовать для неё новый собственный доход на нужды ЕС, формируемый из налогов и пошлин, — например, предлагается расширить в Европе торговлю квотами на вредные выбросы. Также обсуждается цифровой налог или сборы за пластик.

Некоторые страны противятся тому, чтобы полученные через кредиты средства отправлялись в кризисные государства в виде субсидий, а не в форме обязательных к возврату займов. В частности, протест выразили страны «экономной четвёрки» — Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания, заключает Der Spiegel.

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