Euronews: Еврокомиссия пытается спасти сферу культуры во время пандемии

До карантина, введённого из-за вспышки коронавирусной инфекции, индустрия культуры производила 3,8% ВВП всего Евросоюза. Но из-за требований социального дистанцирования ситуация очень осложнилась. Еврокомиссия принимает сейчас экстренные меры для поддержки культуры и выделяет дополнительное финансирование, однако даже после окончания карантина на восстановление потребуется ещё много времени, передаёт Euronews.

Из-за пандемии в Евросоюзе временно закрылись цирки и другие культурно-развлекательные учреждения. В них работает почти девять миллионов человек, которые теперь беспокоятся за своё будущее.

Гимнастка на трапеции попросила перевести ей трёхмесячную минимальную зарплату из фонда поддержки самозанятых. Пока она пытается сохранить физическую форму, упражняясь дома в Нидерландах.

ДЖУЛИЯ КАМПИСТАНИ, цирковая гимнастка: Чтобы тренироваться на трапеции, мне нужно определённое пространство, особые условия, снаряжение и меры безопасности. Но теперь, когда мы на карантине, появились новые возможности — можно использовать время, чтобы творить, записывать идеи, мечтать. Я часто общаюсь или тренируюсь с людьми, которые меня вдохновляют на что-то новое. Вот где и как я сейчас работаю.

Большая часть обычной аудитории — на самоизоляции, где наслаждаются фильмами, музыкой и другими формами искусства по интернету, в основном бесплатно. Это означает, что их создатели будут меньше зарабатывать. Генеральный директор Европейской федерации кинорежиссёров сообщила, что они почти перестали снимать.

ПОЛИН ДЮРАН-ВИАЛЛЕ, гендиректор Европейской федерации кинорежиссёров: Бизнес-модель разных форм вещания в значительной степени пострадает от потери рекламных доходов и трудностей с доступом к свежему контенту в ближайшие месяцы. Всё это негативно влияет на выплату авторских гонораров, а также на нашу способность в среднесрочной перспективе вернуться к работе.

Еврокомиссия объявила чрезвычайные меры для культуры. В частности, выделение 2 миллионов евро на поддержку исполнителей, 5 миллионов евро опустевшим кинотеатрам, а также выплату пособий по схеме для временно безработных SURE и предоставление грантов по программе «Креативная Европа».

Эта программа получила 1,5 миллиарда евро из бюджета ЕС с 2014-го по 2020 год. Глава комитета по культуре Европарламента призывает удвоить эту сумму за следующие семь лет.

САБИНА ВЕРХЕЙЕН, глава комитета по культуре Европарламента: Это нужно сделать так, чтобы привлечь и другие программы поддержки, будь то SURE для работников, деньги из фондов регионального развития или средства из запасов на случай чрезвычайных ситуаций. Мы также просим помочь творческому и артистическому сектору, особенно в цифровой среде, создать системы распространения платных произведений, с которых их создатели получали бы отчисления.

До пандемии индустрия культуры производила 3,8% ВВП Евросоюза. Ей и туризму потребуется особенно много времени на восстановление.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2020 года.