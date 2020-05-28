N-TV: во главе Совета ЕС Меркель обещает дружить с США и критиковать Россию

С 1 июля председательство в Совете ЕС переходит ФРГ, сообщает N-TV; в связи с этим Ангела Меркель заявила, что основными европейскими приоритетами станут борьба с последствиями пандемии, отношения с Великобританией и европейская система предоставления убежища. Кроме того, Меркель отметила, что председательство в Совете будет использовано для продолжения «критически-конструктивного» диалога с Россией.
Ангела Меркель намерена справиться с последствиями пандемии коронавируса с помощью усиления сотрудничества европейских стран, пишет N-TV. «Европа может выйти из кризиса более сильной, чем прежде», — приводит издание слова немецкого канцлера.
С 1 июля Германии переходит председательство в Совете ЕС, напоминает N-TV: на протяжении полугода Берлин будет задавать политические акценты в Европе. Из-за пандемии изначальную программу действий пришлось пересмотреть. Помимо кризиса, связанного с коронавирусом, в перечень основных направлений вошли отношения с Великобританией после брексита, защита климата и европейская система предоставления убежища.
Ангела Меркель подчеркнула, что важнейшим партнёром Европы являются США. Канцлер отметила, что на данный момент отношения с Вашингтоном сложнее, чем того бы хотелось, однако трансатлантические связи являются «центральным вектором нашей внешней политики и политики безопасности; мы никогда не должны забывать, что Европа не нейтральна, Европа является частью политического Запада».
Кроме того, Меркель выступила с критикой в адрес России. В частности, канцлер заявила, что Россия «в нарушение международного права аннексировала украинский полуостров Крым»*, поддерживает сепаратистов на Юго-Востоке Украины и атакует западные демократии, в том числе Германию, с помощью средств гибридной войны. При этом Меркель отметила, что намерена использовать председательство в Совете ЕС для продолжения критически-конструктивного диалога с Россией.
По словам канцлера ФРГ, председательство в Совете ЕС даёт возможность придать новый импульс в отношениях. Среди основных направлений Меркель выделила Ливию, Сирию, защиту климата и глобальное здравоохранение.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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