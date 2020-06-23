Independent: от Джонсона требуют внести ясность в социальные риски брексита без сделки

Великобритания не может договориться с Евросоюзом о соглашении, на основании которого они будут продолжать свои отношения после брексита, а Борис Джонсон при этом отказывается продлевать срок переходного периода. Поэтому британские политики требуют, чтобы он пересмотрел и огласил риски, которые ожидают британцев при выходе из ЕС без договора, пишет The Independent.

Бориса Джонсона призвали прояснить ситуацию насчёт возможной нехватки еды, топлива и медикаментов после брексита, а также насчёт роста террористической угрозы, если не будет достигнут договор с Евросоюзом, пишет The Independent.

Вероятные перебои с импортными поставками, к которым необходимо подготовиться, а также, возможно, создать запасы на экстренный случай, были зафиксированы в докладе, который опубликовали ещё осенью. Но с тех пор этот доклад больше не редактировали, хотя теперь, когда переговоры зашли в тупик, Великобритания безо всякого переходного периода в конце года может оказаться без соглашения по торговле или безопасности.

И сейчас представители Либерально-Демократической партии и проевропейского движения требуют от премьер-министра предоставить им отчёт о том, какие риски остаются и не усугубил ли их коронавирус.

«Поскольку премьер-министр продолжает противиться продлению переходного периода, он должен по меньшей мере быть честным в отношении того, что это означает для нашей страны», — приводит издание слова Эда Дейви из либеральных демократов. По его мнению, чтобы правительство могло быть открытым для народа, необходимо переоценить последствия и сделать экономические подсчёты.

Другие политики обращают внимание на то, что эпидемия коронавируса сильно сказалась на экономике, здравоохранении и социальной защите, а народу нужно знать достоверно, какие последствия будут у политики их правительства.

Причём сделать пересмотр рисков от Джонсона требуют уже к 1 июля. Крайний срок по достижению соглашения с ЕС намечен на октябрь, и Джонсон официально заявил Брюсселю, что ни при каких обстоятельствах не будет продлевать переходный период. Стороны на данный момент не могут договориться по доступу рыбаков в британские воды, по принципам защиты ЕС от несправедливой конкуренции, а также по стремлению Брюсселя обернуть всё в единое соглашение сразу по всем вопросам.

В свою очередь, в докладе от прошлого октября Великобритания предполагала, что в случае незаключения договора страну могут подстерегать более высокие риски со стороны терроризма и организованной преступности, снижение доступности и выбора отдельных продуктов, препоны для бизнеса в свободном получении информации, так что британским компаниям придётся перевести часть деятельности в Европу. Также, как предполагали в Лондоне, им придётся закупиться с запасом химикатами для очищения воды и инсулином, которого хватит лишь на 18 недель, пишет The Independent.