Guardian Оригинал

Евродепутат: Лондон зря отказался от «формальностей» — связи между Великобританией и ЕС будут слабеть

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Нежелание британского правительства подписывать формальное соглашение о сотрудничестве с ЕС в области внешней политики приведёт к разрушению связей между Великобританией и Евросоюзом, заявила в интервью The Guardian председатель комитета Европарламента по обороне и безопасности Натали Луазо. По её словам, без договорной базы Лондон не сможет ни участвовать в военных операциях ЕС, ни получать от него разведданные.
Евродепутат: Лондон зря отказался от «формальностей» — связи между Великобританией и ЕС будут слабеть
Reuters

Председатель комитета Европарламента по вопросам обороны и безопасности и экс-министр Франции по делам Европы в правительстве президента Эммануэля Макрона Натали Луазо предупредила, что связи между Великобританией и Евросоюзом в плане внешней политики и обороны будут слабеть, сообщает британская The Guardian.

«Великобритания — наш союзник в рамках НАТО, но есть ряд важных тем, где наше сотрудничество уже не будет таким как прежде, если не будет создана какая-то договорная база», — заявила Луазо в интервью изданию. Как подчёркивает обозреватель газеты, заявления евродепутата стали реакцией на шаги британского правительства, которое ещё в феврале после старта переговоров о брексите заявило о том, что Лондон не будет заключать с Брюсселем формальных внешнеполитических соглашений, поскольку они могут поддерживать «дружеский диалог» и без официального оформления отношений. Таким образом, британские власти в сущности нарушили обещания, которые ранее дал Борис Джонсон, констатирует автор статьи.

«Мы сейчас почти не слышим от Великобритании предложений по таким вопросам, как Иран, Сирия или Ливия, — также отметила Луазо. — Даже в НАТО голос Лондона стал значительно тише, чем раньше. Быть может, так будет лишь какое-то время, но это факт».

По данным The Guardian, Луазо подчеркнула, что не имея формального соглашения о сотрудничестве с ЕС, Великобритания не сможет принимать участие в военных операциях Евросоюза за рубежом и получать от европейских союзников разведданные, а также потеряет доступ к зашифрованному сигналу спутника «Галилео», который может использоваться для наведения ракет и передачи информации во время чрезвычайных ситуаций национального уровня. «Мы, разумеется, не будем отказывать Великобритании в правах, но лишь если британская сторона заключит с нами конкретное рамочное соглашение, — добавила экс-министр. — Соображения в том духе, что всё можно решить через дипломатические реверансы, неверны и не соответствуют действительности».

Луазо также отвергла обвинения в адрес Франции в том, что она намеренно препятствует участию Великобритании в новых оборонных проектах, не давая британским компаниям подписывать соответствующие контракты; на это, в частности, жаловались в британском правительстве ещё при премьерстве Терезы Мэй, утверждая, что Париж твёрдо стоит на том, чтобы подобные контракты было запрещено заключать с компаниями вне ЕС, из-за чего Великобритания после брексита потеряет к ним доступ. По словам евродепутата, Франция всегда выступала за то, чтобы Лондон как можно активнее сотрудничал с Евросоюзом в плане внешней политики и обороны, пишет The Guardian.

Как отмечает журналист газеты, на отказ Джонсона от подписания формального соглашения о сотрудничестве с Евросоюзом в плане внешней политики с «сожалением и недоумением»отреагировали многие европейские дипломаты. В частности, глава делегации ЕС на переговорах по брекситу Мишель Барнье заявил, что «до сих пор не может понять», почему Лондон решил пойти на такой шаг. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Guardian Великобритания Европа
теги
брексит Великобритания геополитика Европа оборона разведка
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров